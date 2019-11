Demi Lovato y Austin Wilson ya no esconden su relación y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Demi Lovato y su nuevo novio Austin Wilson ya no esconden su amor, hija de Kim Kardashian, North West, causa sensación al lucir un piercing en la nariz, Eva Longoria sin gota de maquillaje y más fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Nueva parejita Image zoom Backgrid/The Grosby Group ¡Ya no esconden su amor! El lente del paparazzi retrató a la cantante Demi Lovato dando un paseo en Los Ángeles junto a su nuevo novio Austin Wilson. 1 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Madre e hija Image zoom Backgrid/The Grosby Group Kim Kardashian saliendo de una iglesia en Houston con su hija North West. ¡Muy guapas! 2 de 13 Applications Ver Todo ¿Nuevo look? Image zoom Backgrid/The Grosby Group Sus seguidores se percataron de que la pequeña North West llevaba un piercing en la nariz. ¿Te gusta?. 3 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Merecido descanso Image zoom Backgrid/The Grosby Group La cantante Beyoncé tomándose un descanso a borde de un lujoso yate en Fort Lauderdale, junto a su madre y amigos. 4 de 13 Applications Ver Todo Belleza natural Image zoom Mega/The Grosby Group La actriz Eva Longoria sin gota de maquillaje y comprando algunos víveres en un supermercado en Los Ángeles. 5 de 13 Applications Ver Todo Espíritu navideño Image zoom John Parra/Getty Images Victor Manuel (izq.) y Julian Gil tomándose una foto del recuerdo en la fiesta de lanzamiento de su nuevo álbum Memorias de Navidad, en Miami. 6 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Bravo Juanes! Image zoom Cortesía Juanes recibió un reconocimiento por ser el número uno del Latin Airplay de Billboard durante su exitosa presentación en el Forum de Los Ángeles, donde el público aplaudió y cantó temas como “La camisa negra” y “Es por ti”. 7 de 13 Applications Ver Todo Lindo gesto Image zoom Cortesía CNCO sorprendió a estudiantes de las secundarias Milby y Austin de la ciudad de Houston durante el evento #togeretherwedream de la plataforma musical Deezer, donde cantaron sus mejores éxitos en version acústica. 8 de 13 Applications Ver Todo Tras bastidores Image zoom mezcalent La presentadora Ana Patricia posando detrás de cámaras de Enamorándonos, en Miami. 9 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Amena visita Image zoom Cirque du Soleil El cantante y actor Billy Bob Thornton hizo un alto en su apretada agenda laboral para visitar las instalaciones de “O” de Cirque du Soleil, en Las Vegas. 10 de 13 Applications Ver Todo ¡Felicidades! Image zoom Eddie Sakaki La reportera Ninette Ríos radiante el día de su boda ataviada con un diseño de Israel Martínez. 11 de 13 Applications Ver Todo De promoción Image zoom Cortesía El cantante RJ Word (der.) promocionando su nuevo sencillo junto a Juan Magán “Báilame”. El tema musical estrena en todas las plataformas musicales el próximo 22 de noviembre. 12 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

