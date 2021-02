Close

3 derrames, un infarto, 5 minutos de vida... ¡Demi Lovato habla de su sobredosis! La cantante anunció hoy el documental acerca de su vida, Dancing with the devil, que se estrena el 23 de marzo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Demi Lovato anunció hoy desde sus redes el estreno de su documental en Youtube, Bailando con el diablo. Sus sorprendentes declaraciones acerca de la famosa sobredosis que sufrió el pasado 2018, la cual le puso al borde de la muerte, han impactado a sus fans. En compañía del director del rodaje, Michael D. Ratner, la cantante habló frente a la audiencia en la Asociación de Críticos de Televisión en una conferencia de prensa: "No puedo manejar porque tengo puntos ciegos en mi área de visión", confesó la famosa cantante, además de asegurar que le quedaron daños cerebrales tras aquel terrible episodio. "Durante mucho tiempo me costó leer. Fue un momento importante para mí, el poder leer un libro de nuevo, que tardé dos meses porque veía todo muy borroso", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "He tenido que lidiar con muchas consecuencias de aquello y siguen aquí para recordarme que podría pasar si volviera a recaer en aquella oscura etapa de mi vida", recordó. "Me siento agradecida por esas memorias y porque no tuve que hacer tanta rehabilitación. Eso vino más bien del lado emocional". Personas cercanas a la cantante aparecen en el trailer contando su experiencia, como su madre, su padrastro y su hermana, además de Elton John, quien comenta lo difícil que es compaginar la juventud con la fama. "Tuve tres derrames, un infarto… Mis doctores dijeron que me quedaban unos cinco o diez minutos de vida", revela en el impactante trailer compartido hoy. La vida le regaló una segunda oportunidad a este ídolo musical, aunque ella piensa que más de dos: "He tenido más vidas que un gato. Llevo nueve vidas... Estoy lista para volver a hacer lo que amo: música".

