¡Demi Lovato anuncia su compromiso! "Es un honor aceptar tu mano hacia el matrimonio" La actriz y cantante compartió la feliz noticia junto a un mensaje y unas fotos de película donde la pareja derrocha amor, dicha y la ilusión de una vida juntos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante algún tiempo, la vida no tuvo demasiado sentido para Demi Lovato que incluso intentó arrebatársela. Ese triste episodio ya es historia. La cantante tiene más ganas de vivir que nunca y, en parte, su actual pareja, Max Ehrich, tiene mucho que ver. La pareja nos sorprendía este miércoles con un anuncio de lo más romántico: ¡se casan! El también actor le propuso matrimonio a la artista y el momentazo quedó reflejado una serie de fotos que ambos han compartido a través de sus redes sociales con unas declaraciones de amor de película. "Supe que te amaba desde el momento en que te vi. Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano pero, por suerte, tú lo sentiste también. Nunca he me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (que no sean mis padres) con mis bajadas y todo", escribió. " Nunca me presionaste para ser otra persona que no fuera yo. Me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Es un honor aceptar tu mano hacia el matrimonio", siguió la intérprete de "Échame la culpa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Max también tuvo unas palabras de lo más emotivas para su futura esposa que derritieron las redes. "Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que pude soñar en una compañera de vida. Las palabras no pueden expresar cuán enamorado estoy de ti", comienza su sincero escrito. La pareja lo celebró por todo lo alto y así lo pudimos ver a través de las diferentes historias de Instagram de ambos actores. Un momento único en sus vidas por el que les felicitamos y deseamos lo mejor del mundo. ¡Enhorabuena a los tortolitos!

