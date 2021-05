Demi Lovato se declara como persona de género no binario y cambia sus pronombres "Cambiaré mi pronombre a ellas/ellos", expresó la mexicoamericana en el nuevo pódcast, 4D with Demi Lovato. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La estrella pop Demi Lovato se ha declarado como una persona de género no binario. A partir de ahora la intérprete pop y actriz de raíces mexicanas usará los pronombres "ella/ellos", según reveló al hablar de su identidad. Así lo dio a conocer durante su participación en el nuevo pódcast 4D with Demi Lovato y durante la indtroducción previa a su charla con Alok Vaid-Menon, un reconocido escritor y actor. "Durante el año y medio pasados he estado sanándome y haciendo trabajo de auto reflexión", expresó la artista de 28 años. "Por medio de ese trabajo tuve la revelación de de identificarme como no binario. Así que a partir de ahora cambiaré mis pronombres a ellos/ellas" "Siento que esto representa de la mejor manera mi la fluidez que siento en mi expresión de género", prosiguió la intérprete de "Cool for the summer" y exestrella de Disney, "y me permite sentirme más genuina y honesta con la persona que sé que soy y que aún continúo descubriendo". "[Mi anuncio] abre otro nivel de vulnerabilidad para mí", aseguró Lovato en tuits posteriores al debut de su pódcast. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En marzo pasado Lovato reveló a los fans su orientación pansexual durante su participación en otro pódcast: The Joe Rogan Experience. En 2018 Lovato sufrió una sobredosis que la puso al borde de la muerte. Según admitió posteriormente en su serie documental de YouTube Demi Lovato: Dancing with the Devil, la experiencia cambió su vida para siempre. "Siento que la razón por la que ocurrió [esto] es porque yo estaba ignorando la verdad y estaba suprimiendo quién era yo realmente", explicó por dicho medio. "[Quizá era] para poder complacer a los estilistas o al staff o incluso, a los fans, que me querían ver como una estrella pop sexy y femenina; mirarme de cierta manera".

