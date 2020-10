Demi Lovato reaparece tras su escandalosa ruptura: "la vida puede ser dura y extraña" La cantante rompe el silencio tras romper con su prometido Max Ehrich, de quien además ha borrado todas las fotos que tenía en su perfil de Instagram. Él también las ha quitado. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando parecía que todo iba viento en popa, Demi Lovato vuelve a vivir un difícil capítulo. Y no, no se trata de uno de sus videos o letras de desamor de sus canciones, la ruptura con su prometido Max Ehrich es tan real como su carrera repleta de éxitos. Después de un tiempo en silencio, la artista ha decidido salir a la luz pública y compartir un mensaje con los que siguen siendo sus grandes amores: sus fans. En un sentido escrito ha contado cómo se siente tras esta inesperada ruptura apenas tres meses después de su compromiso. Lo ha hecho en su perfil de Twitter. "Debería estar durmiendo pero la vida puede ser dura y extraña y me mantiene despierta a veces", comienza la artista con tristeza. "Su apoyo, literalmente, me ha hecho llorar. Gracias por tanto chicos, estoy sumamente agradecida por su amor, los amo", concluyó dirigiéndose a sus fieles seguidores. En sus palabras se puede sentir la nostalgia y la pena al ver el fin de una etapa que no ha terminado como hubiese querido. Nada que ver con la exaltación y la alegría de la que nos hacía partícipes a comienzos del verano cuando anunciaba su compromiso con su entonces todavía novio. Eso ya es historia. De hecho ambos no han dejado ni rastro de sus felices momentos vividos juntos en sus respectivos perfiles de Instagram. Han borrado todas las fotos, lo que da a entender que la cosa no ha debido de terminar de manera muy amigable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Max publicaba en sus redes un momento muy emotivo a nivel personal, su bautizo. Unas imágenes que demuestran la profunda fe del cantante de 29 años. La ya expareja comienza caminos por separado, centrados en su otro gran romance, el que tienen con la música y un público multitudinario que les apoya por encima de todo. Suerte a ambos en su nueva etapa.

