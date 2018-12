Demi Lovato ha vivido un verdadero calvario desde la sobredosis que sufrió el 24 julio pasado. No sólo estuvo al borde de la muerte, sino que sufrió la pérdida en la confianza de quienes la rodeaban. Por ello, la artista de raíces mexicanas ha decidido hacer cambios en su vida y en el equipo que la rodea como parte de su recuperación.

Pero dicha medida no ha sido del gusto de muchos quienes la han criticado, especialmente por el despido de su entrenadora de artes marciales y jiu jitsu, Danielle Martin.

La polémica se encendió cuando Martin ofreció una entrevista al sitio Radaonline.com diciendo que Lovato la despidió por ser franca con ella. “Perdí mi trabajo por expresarme sobre ella, por ser honesta”, declaró Martin. “Muy triste. Yo no hice más que empoderarla. No había nada malo qué decir. Estoy segura que la gente que estaba a su alrededor estuvo encantada de correr hacia ella. Le dijeron que yo me aproveché de la situación y que le convertí en un asunto mío. Yo nunca haría eso. Yo estaba dando la cara por ella, eso era todo”.

Posteriormente un post surgido en un foro de fans acusó a Lovato de correr a la entrenadora sin razón. “Fue completamente injusto correr a Dani, ella es una de las pocas a las que realmente les importa la salud de Demi y que ha estado ayudándola en los últimos tres años, ella está rodeada de gente a la que solo le interesa su dinero y ella no lo ve así”.

Ahí fue donde Lovato saltó para defenderse diciendo “Ustedes no tienen ni idea de lo que están hablando. Los verdaderos amigos no ofrecen entrevistas cuando has sufrido una sobredosis”.

La mañana del 24 de julio la cantante fue encontrada inconsciente en el interior de su mansión por su asistente personal luego de estar toda la noche de fiesta, según afirmaron fuentes. La ayudante hizo una llamada frenética al 911 pidiendo ayuda pues pensaba que la cantante había muerto, según revelaron se dijo tras lo ocurrido.

Lovato pasó una larga estancia en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles donde estuvo convaleciente y recibió la visita y cuidados de su madre y hermana y de su ex, el actor venezolano Wilmer Valderrama.

La crisis de salud de la intérprete de “Sorry not sorry” causó gran impacto pues llevaba seis años sobria. Poco antes de la sobredosis Lovato dejó a los fans boquiabiertos al lanzar su canción “Sober”, de cuya letra revelaba que al parecer estaba teniendo un relapso en sus adicciones.