Demi Lovato provoca fuerte revuelo en su nueva aparición pública La cantante se dejó ver de lo más sonriente en busca de su disfraz de Halloween y todos los flashes se centraron en ella por su nueva transformación física. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya huele a Halloween, una etapa del año que los famosos disfrutan especialmente y en la que presumen sus disfraces más originales. Una de las artistas que ya está en la búsqueda del suyo es Demi Lovato, quien sorprendió a todos en su reciente salida a la tienda Dolls Kill. De lo más sonriente y agradable con los fotógrafos, la también actriz se dejó ver con un look muy diferente al habitual, que incluye nuevo estilo en su cabello y también de vestir. Demi, quien ha confirmado ser de género no binario, lució una camisola larga masculina con unas medias negras a juego. Fue el centro de todas las miradas al lucir bastante irreconocible con respecto a otras apariciones. Demi Lovato Demi Lovato | Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group 13 OCTOBER 2021 West Hollywood, CA Lo positivo fue que en ningún momento dejó de sonreír y demostró estar de lo más feliz. Demi hizo frente a sus problemas de salud y adicciones y en este duro camino parece que les ha ganado la batalla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una reciente entrevista con Pedestrian TV, Lovato hasta habló de seres de otro mundo. Entre otras cosas, no tuvo reparo en decir que no cree que esos seres de otros planetas quieran dañar a los humanos y describió como despectivo el término alien para referirse a ellos. "Realmente creo que si hubiera algo del espacio que quisiera hacernos eso, ya habría ocurrido. Pero creo que tenemos que dejar de llamarlos aliens porque es un término despectivo para cualquier cosa. ¡Prefiero llamarlos E.T.s!", bomeó. Demi Lovato Demi Lovato | Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group 13 OCTOBER 2021 West Hollywood, CA Demi Lovato arrancaba el 2021 sincerándose como nunca en su documental Dancing with the Devil, la nueva docuserie de YouTube Originals con la que ha querido concienciar sobre la importancia de las adicciones a través de sus duras vivencias. En él habló sin tapujos de la violación de la que fue víctima, la sobredosis y otros oscuros episodios que le tocó vivir. Experiencias que ha dejado atrás y con las que espera servir de ayuda a otros.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Demi Lovato provoca fuerte revuelo en su nueva aparición pública

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.