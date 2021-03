Demi Lovato revela terrible episodio de su vida: "Perdí mi virginidad en una violación" La cantante compartió uno de los testimonios más duros de su adolescencia en su nuevo documental de Youtube: Demi Lovato: dancing with the devil. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Está decidida a contarlo todo. Y así lo ha comenzado a hacer Demi Lovato en su esperado documental de Youtube Demi Lovato: dancing with the devil. Aunque la docuserie se mostró este martes en el Festival de cine SXSW, su estreno mundial en la famosa plataforma tendrá lugar el 23 de marzo. La cantante de 28 años reveló con detalle las dos violaciones a las que ha sido sometida a lo largo de su vida, una a los 15 años, siendo una adolescente, y otra tras la sobredosis que casi le cuesta la vida. La intérprete de "Échame la culpa" retrocedió hasta aquella fatídica noche de julio del 2018. "No solo tuve una sobredosis, también se aprovecharon de mí", explicó. La también actriz añadió que fue la persona que le proporcionó la droga quien terminó abusando sexualmente de ella. "Cuando me encontraron, estaba desnuda. Me dejaron ahí prácticamente muerta después de que abusaron de mí", detalló Lovato. Cuando se despertó le preguntaron si habían tenido sexo consensuado y aunque ella dijo que sí, no fue hasta un mes después que se dio cuenta que no estaba en una situación mental para tomar una decisión consensuada. Demi Lovato Image zoom Credit: Rachel Murray/Getty Images for Teen Vogue Lo más duro de esta historia estaba aún por contarse. Según Demi, no era la primera vez que abusaban de ella. En su adolescencia ya había vivido un capítulo de abuso que le marcaría para siempre. "Tuve una situación similar. Perdí mi virginidad en una violación", contó de forma rotunda en el esperado documental. Aunque había tenido citas con la persona que lo hizo, ella le había dejado claro que no estaba lista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un capítulo que la destrozaría por dentro. "Yo era parte de ese grupo de Disney que públicamente decía que esperaría hasta el matrimonio. No tuve una primera vez romántica", añadió. "No fue para mí, y eso duele. Encima tenía que ver a esta persona todo el tiempo, así que dejé de comer y empecé a hacer otras cosas." Unos testimonios muy dolorosos a los que se suman otros muchos que acercarán al público al lado más humano de Demi Lovato.

