Demi Lovato explica por qué el término "aliens" es ofensivo para los extraterrestres "Creo que tenemos que dejar de llamarlos 'aliens' porque extraterrestres es un término despectivo para cualquier cosa. ¡Por eso me gusta llamarlos extraterrestres!". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Demi Lovato Demi Lovato | Credit: Photo by: Weiss Eubanks/NBCUniversal/NBCU Photo Bank via Getty Images Demi Lovato está compartiendo algo de lo que han aprendido en su serie Unidentified with Demi Lovato y anima a los fans a dejar de usar la palabra "alien". Los músicos, de 29 años, dijeron en una entrevista con Pedestrian TV que la palabra es ofensiva. "Creo que tenemos que dejar de llamarlos aliens porque es un término despectivo para cualquier cosa. ¡Por eso me gusta llamarlos extraterrestres!", dijo Lovato. Unidentified with Demi Lovato, una serie documental de cuatro partes que salió al aire en septiembre, sigue a Lovato, su mejor amigo Matthew Scott Montgomery y su hermana Dallas, mientras buscan la verdad sobre la vida extraterrestre y los ovnis con la ayuda de expertos. Lovato dijo que la experiencia estaba fuera de este mundo y que ellos mismos presenciaron alguna actividad paranormal. "Algo sucedió en cada ciudad a la que fuimos, lo cual fue realmente genial. No necesariamente solo con los ovnis, sino que incluso sucedieron cosas paranormales", dijeron. Unidentified with Demi Lovato - Season 1 Unidentified with Demi Lovato - Season 1 | Credit: (Photo by: Richie Knapp/Peacock/NBCU Photo Bank via Getty Images) Lovato dijo que durante mucho tiempo han creído en los seres extraterrestres, y un programa que documente su búsqueda solo parecía natural. "Solo pensé, ya sabes, estoy en una posición en mi carrera en este momento en la que estoy sumergiendo los dedos de los pies en muchas aguas diferentes. Y este era el siguiente paso natural", compartieron los cantantes de Rascacielos. "Quería filmar todo lo que ocurre cuando voy a buscar estos ovnis para que mis fans puedan acompañarme". Lovato ha expresado previamente su creencia en seres extraterrestres. "¿Cuán egocéntricos seríamos los humanos para creer que somos los únicos seres vivos en el universo?" le dijeron a Seth Meyers en 2014. En enero, Lovato tomó un video de una extraña "visión" en el cielo y lo compartió en su Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Otro día, otra 'visión' de ovnis", dijeron en el video de enero. "Vaya, ¡vienen!"

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Demi Lovato explica por qué el término "aliens" es ofensivo para los extraterrestres

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.