Muere el abuelo de Demi Lovato. La cantante lo recuerda con este emotivo mensajes Falleció Perry, el querido abuelo de Demi Lovato, y así lo recordó la estrella estadounidense en las redes sociales. Mira su conmovedor mensaje. Lena Hansen and Porand Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Demi Lovato expresó su dolor tras la muerte de su abuelo Perry. La estrella estadounidense de raíces mexicanas publicó varias fotos de su abuelo en Instagram con el emotivo mensaje: "Me desperté con la noticia que mi abuelo Perry había fallecido temprano esta mañana. Ha estado enfermo por varios años así que aunque siento alivio de que él ya no está sufriendo, aún duele pensar que nuestra familia no podrá despedirse de él con un funeral, pero esa es la realidad durante esta pandemia". Image zoom Instagram; Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy La intérprete de "Échame la culpa" se refiere a las restricciones de distanciamiento social por la pandemia del coronavirus. "Este hombre amó a Dios intensamente y es uno de los mejores predicadores que he tenido el honor de ver difundiendo la palabra de Dios. Te amo abuelo. Siento que no nos tomamos más fotos juntos, pero tengo tantos recuerdos que me harán sonreír hasta que podamos reencontrarnos un día. Descansa en paz. Te amo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madre de la cantante, Dianna de la Garza, también compartió una foto con su fallecido padre, dedicándole estas palabras: "Te voy a extrañar Jefe. Estoy con el corazón roto, pero feliz de que ya no estés sufriendo aquí en la Tierra. Fuiste el mejor papá del mundo. Te amaré por siempre". Dianna también comentó en la entrada de su hija Demi, consolándola con el mensaje: "Nuestros recuerdos con él son mejores que las fotos". El actor Max Ehrich, novio de Lovato, también ofreció sus condolencias, al igual que amigas de la cantante como la actriz Eiza González y Becky G. Que en paz descanses abuelo Perry.

Close Share options

Close View image Muere el abuelo de Demi Lovato. La cantante lo recuerda con este emotivo mensajes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.