Demi Lovato con un maquillaje peculiar, Kate del Castillo promociona La reina del sur 3 y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Demi Lovato luce un estilo gótico con un delineador de ojos en forma de lágrima al llegar al Beacon Theatre Credit: Photo © 2022 The Image Direct/The Grosby Group Te mostramos las mejores fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Demi Lovato Demi Lovato luce un estilo gótico con un delineador de ojos en forma de lágrima al llegar al Beacon Theatre Credit: Photo © 2022 The Image Direct/The Grosby Group A su llegada a un teatro en Nueva York, la estrella pop no dejó de saludar a sus fans, quienes se percataron de su linda sonrisa y del peculiar delineador de ojos en forma de lágrima que lucía. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Gisele Bundchen Gisele Bundchen luce relajada al salir de la casa de su sanadora espiritual en Florida Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Tras rumores de separación de su esposo, el deportista Tom Brady, la modelo brasileña fue retratada por el lente del paparazzi saliendo de la oficina de su terapeuta, en Florida. 2 de 6 Ver Todo Kate del Castillo Rodner Figueroa con kate del castillo Credit: Rodner Figueroa IG A su paso por el show Al rojo vivo (Telemundo), la protagonista de La reina del sur 3 se tomó esta foto del recuerdo con el presentador venezolano Rodner Figueroa. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Ludwika Paleta Ludwika Paleta en Los Metro 2022 Credit: Mezcalent La actriz desfiló por la alfombra roja de los Premios Metropolitanos de Teatro, que reconocen a lo más destacado de la industria teatral del último año. Para la ocasión, Ludwika apostó por un minivestido de gamuza y sandalias transparentes. 4 de 6 Ver Todo Prince Royce PRINCE ROYCE CIERRA CON BROCHE DE ORO SU CLASSIC TOUR EN ESTADOS UNIDOS Credit: The Nieman Group El ídolo de la bachata culminó con éxito su fenomenal Classic Tour en Estados Unidos, en Indio, California, un mágico e inolvidable tour para los amantes de la bachata y los fans de la superestrella, visitando 15 mercados, con sold-outs en grandes ciudades como Chicago, Nueva York, San José y Los Ángeles. 5 de 6 Ver Todo Myriam Hernández Raul Gonzalez con Myriam Hernandez Credit: Raul Gonzalez IG La artista chilena se dio cita al programa matutino Despierta America (Univision) para platicar de su tour 'Mi paraíso', y también aprovechó para interpretar algunos de sus éxitos musicales. "Con una de las mejores voces de Hispanoamérica", escribió el presentador Raúl González en el pie de esta fotografía que compartió en su cuenta de Instagram. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

