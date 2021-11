Demi Lovato lanza al mercado su primer juguete sexual La cantante Demi Lovato nos ha sorprendido a todos con el anuncio de la salida al mercado de un juguete sexual de su propia creación para que las mujeres experimenten el placer sin estigmas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Demi Lovato Demi Lovato | Credit: Weiss Eubanks/NBCUniversal/NBCU Photo Bank via Getty Images La cantante Demi Lovato nos ha sorprendido a todos con el anuncio de la salida al mercado de un juguete sexual de su propia creación, para que las mujeres experimenten con el placer sexual sin ningún tipo de estigma. "¡Presentamos la Demi Wand! Quería crear mi propio juguete sexual para eliminar el estigma del placer y llevar tu relación sexual al siguiente nivel", anunció la estrella pop en redes sociales. Demi Wand o La varita de Demi se venderá por un precio de $79 en Estados Unidos. Demi Lovato Demi Lovato | Credit: Weiss Eubanks/NBCUniversal/NBCU Photo Bank via Getty Images "No hay nada más empoderador que poner el placer en tus propias manos. Llevamos demasiado tiempo fingiendo que no somos seres sexuales, ya ha llegado el momento de erradicar el estigma. ¡Todos merecemos placer, todos merecemos orgasmos!", expresó Lovato. La casa Bellesa Boutique fue la encargada de desarrollar junto a la cantante el juguete sexual, que cuenta con un diseño muy práctico para llevarlo a cualquier lugar. "Hicimos un vibrador con Demi Lovato. Presentando la Demi Wand. Porque todos merecen el orgasmo", anunciaron. Según Bellesa Boutique, el juguete "funciona para todo tipo de cuerpo" ya que "los orgasmos son para todos". El diseño, ademas de innovador, es silencioso, compacto, discreto, portátil, tiene ocho modos de vibración y viene en un estuche de carga. "Demi Wand de Demi Lovato x Bellesa es un vibrador de varita que utiliza la tecnología más avanzada en tecnología sexual. El primero de su tipo, este vibrador de varita se almacena y carga en un estuche que cabe perfectamente en su bolso. El producto es un verdadero trabajo de amor entre Demi Lovato y Bellesa", indican. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su anuncio, la cantante ha recibido comentarios de muchos seguidores, que ya están anotando su nuevo producto en el carrito de compras. "Necesito uno firmado por favor y gracias", "Oh me encantó, ¿se entregará a Brasil?", "No lo vi venir, pero me encanta que haya sucedido. Demi está aquí eliminando otro estigma", "¡Eres la mejor persona de este mundo! Muchas gracias", le dijeron los fans.

