Demi Lovato sufre un accidente que la obliga a pasar por el médico Demi Lovato ha preocupado a sus seguidores luego de que se destapara una gran herida que se hizo en la frente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Demi Lovato Demi Lovato | Credit: Rich Fury/Getty Images for Global Citizen Demi Lovato ha preocupado a sus seguidores luego de que se destapara una gran herida que se hizo en la frente. "¿Adivinen quién se golpeó la cabeza con un cristal y tiene que recibir puntos antes de Kimmel mañana?",escribió la cantante en un video en TikTok compartido este miércoles. En las imágenes se puede ver que se trata de una herida notable que llega hasta la ceja y que aparentemente hizo al golpearse con una puerta de cristal. @@ddlovato SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Demi Lovato Demi Lovato | Credit: Demi Lovato/Instagram Tras la publicación, muchas seguidores se quedaron preocupados y le desearon sus mejores deseos. "Oh mi Dios, Demi"; "uún así, tu sonrisa toda preciosa"; "Demi, ¿cómo lograste hacer eso? espero que estés bien"; "¡¡espero que estés bien!!", le dijeron. Pero además del golpe, algo llamó la atención en su publicación, y fue el uso del hashtag #substance, que al parecer indica que interpretará su próximo single "Substance" en el show nocturno de Jimmy Kimmel.

