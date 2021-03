Demi Lovato revela que fue "violada" por su traficante la noche de su sobredosis La cantante lo cuenta en su nuevo documental en el que desnuda su alma y se sincera sobre la vida que dejó atrás después de estar a punto de perder la vida en 2018. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con una tranquilidad y una sinceridad sorprendente, la cantante Demi Lovato no ha dejado prácticamente ningún rincón de su vida fuera del escrutinio en su nuevo documental biográfico y en las entrevistas que ha concedido por su lanzamiento. Desde sus adicciones, su salud mental, sus preferencias sexuales o la violencia sexual que sufrió tanto de adolescente como cuando ya era una estrella adulta. "En ocasiones, la gente escucha mi música de cuando era adolescente y me dicen, 'estabas tan enojada'. Y [digo] 'sí, y ahora pueden ver por qué estaba tan enojada'", explicó la intérprete en una entrevista exclusiva con People. Pero a más de una década de haber perdido su virginidad a causa de una violación sexual, Demi confiesa que no ha sido esa la única vez que ha sido violada. En su documental Demi Lovato: Dancing with the Devil, la estrella del pop de 28 años habla por primera vez de la experiencia que le cambió la vida. Con la ayuda de su amigo y director Michael D. Ratner, la cantante comparte íntimos detalles de la agresión que sufrió en su adolescencia y cómo ha tenido que lidiar con las consecuencias. Además, abre su corazón y desnuda la verdad sobre haber sido "violada" por el traficante que le facilitaba las drogas la noche de 2018 en que sufrió la sobredosis que casi le cuesta la vida. "Ese tipo de trauma no desaparece de un día para otro", contó a la revista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Haber puesto eso en cámara y saber que la gente lo vio, es liberador. Es empoderamiento. Es liberador", comentó sobre el documental. "Y realmente permite que ese enojo que había dentro de mí, se disuelva. Tuve que soltar mucha de esa ira, pero esto fue como el final [para decir], ok, ahora puedo sanar de esto". Demi Lovato Image zoom Credit: Rich Fury/Getty Images for OBB Media La cantante confesó que para poder afrontar las experiencias negativas recurrió a las drogas y el alcohol, además de autolastimarse y evitar la comida al punto de vomitar. Por lo que espera que su documental ofrezca una luz de esperanza y de valor a quienes están pasando por una situación similar en silencio. "Ahora que ya lo he hablado y que sé que otras personas pueden escuchar mi historia, sólo espero que ayude a la gente", dijo. "El abuso sexual es algo que la gente siente que es un tabú revelarlo o hablar de ello, pero quiero demostrarle a la gente que lo pueden hacer y que está bien [hacerlo]". Demi Lovato Image zoom Credit: John Medland/Disney Channel via Getty Images La cantante, además, desea enviar un mensaje a sus seguidores y a todo aquel que está pasando por una situación similar a las que ella ha vivido. Y si pudiera decir algo a la Demi de 15 años, sería lo siguiente: "Cuando el tiempo sea el correcto, cuando te sientas lista, puedes hablarlo, y vas a sanar por ello. Te vas a sentir mucho más poderosa. Te vas a liberar de esa vergüenza", dijo. "Será un camino de altas y bajas, pero cuando finalmente decidas confrontar ese [trauma] y trabajarlo, realmente trabajarlo, es realmente gratificante y liberador. No solamente quiero que mi yo de 15 años lo sepa, pero todo aquel que ha sido abusado". Para información y ayuda sobre cómo enfrentar una situación de abuso sexual, llama a la línea nacional de acoso sexual al 1-800-656-HOPE [4673], o visita rainn.org

