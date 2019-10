Demi Lovato está de luto Demi Lovato llora la muerte de un modelo amigo suyo que perdió su pulso con las adicciones, una batalla que la cantante también libra. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cantante Demi Lovato está atravesando un duro momento tras la muerte de uno de sus amigos. A través de sus redes sociales, Lovato reveló que su amigo, el modelo Thomas Trusell, había fallecido la noche del martes tras haber perdido su batalla contra las adicciones. El fallecimiento causó un impacto en la cantautora, quien en el pasado ha sido hospitalizada en varias ocasiones para tratar su abuso de sustancias adictivas. “Devastada”, escribió en sus historias en Instagram. “Por favor abracen a sus seres queridos. Díganles que son especiales y que los aman. Asegúrense que lo sepan. DEP querido”. Image zoom Instagram/ Demi Lovato Lovato además, aprovechó la ocasión para urgir a sus seguidores a buscar ayuda o ayudar a alguien que lo necesite. “La adicción no es un juego”, escribió junto a la fotografía de Thomas. “El cielo ganó un hermoso ángel debido a esa terrible enfermedad. Estoy devastada y siempre te extrañaré [Thomas]. Si tú o alguien que conoces está luchando [con eso], por favor debes saber que está bien pedir ayuda”. Cabe recordar que la cantante estuvo al borde de la muerte debido a una sobredosis en julio del año pasado, además ha confesado que por años ha sufrido desórdenes alimenticios y ha tenido que luchar con una enfermedad mental. Image zoom Instagram/ Demi Lovato En agosto del año pasado, Lovato confesó su situación a través de sus redes sociales y resaltó que la adicción no es algo que desaparece, sino que es una lucha diaria. “Siempre he sido transparente sobre mi camino con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Debo continuar para superarla”, expresó. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Demi Lovato está de luto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.