Así se ve Demi Lovato embarazada La cantante compartió, a manera de broma, unas imágenes de ella cargando una linda pancita. ¡Le luce! By Carolina Trejos Demi Lovato está en una dulce espera … en una espera para ser la estrella invitada en la nueva temporada del icónico programa Will and Grace. La cantante compartió, a manera de broma, unas imágenes de ella embarazada. Por un segundo, todos pensaron que en realidad era su barriguita, pero al leer el calce enseguida se dieron cuenta que era solo una barriga falsa para su personaje, Jenny. "¿Real o falso? "#WillandGrace #MeetJenny", la estrella del pop, de 27 años, subtituló la publicación, que presentaba una autofoto espejo de Lovato acunando el falso bulto del bebé y un breve video donde se acerca a la pancita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lovato lucía un vestido de bolitas blanco y negro que acentuaba su protuberancia. En agosto, la cantante de "Sorry Not Sorry" reveló que haría una aparición especial en lacomedia de la NBC al compartir una foto suya en el set del programa con el título "Will & Grace & Demi". Image zoom Rachel Murray/Getty Images for Teen Vogue Una cuenta de fanáticos respondió al post de embarazo escribiendo: "Demi está embarazada de D7" en Twitter, insinuando el séptimo álbum de estudio de la intérprete. Demi compartió la publicación de los fanáticos en su historia de Instagram y confirmó: "Esto es cierto". Más tarde volvió a publicar videos compartidos por su mánager, Scooter Braun, su, en un estudio de grabación, presumiblemente trabajando en música nueva. Tal parece que Demi está contenta y de regreso a los reflectores. A principios de este año, la cantante de "Sorry Not Sorry" les dijo a los fanáticos que estaba ansiosa por contar "su lado de la historia" con su nuevo álbum. Image zoom Instagram/ Demi Lovato Los comentarios de la cantante sobre su nuevo álbum llegaron casi un año después de su sobredosis casi fatal en julio de 2018, aunque no está claro si su sobredosis y tiempo de rehabilitación es "la historia" a la que se refirió en su mensaje de Instagram. La temporada final de Will & Grace debutará en 2020.

