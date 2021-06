Demi Lovato diseña una colección de mascarillas faciales para celebrar el Mes del Orgullo LGBT+ Los cantautores están celebrando el Mes del Orgullo LGBT+ con el diseño de unas mascarillas faciales en apoyo de la comunidad no binaria. Por Miguel Sirgado Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los creadores de éxitos como "Confident" y "Échame la culpa" revelaron en mayo que se identificaban como no binarios y adoptaron los pronombres 'ellas/ellos' (they/them, en inglés), y ahora Demi se ha asociado con la marca Henry Mask de Richfresh para lanzar, en edición limitada, un paquete de cuatro mascarillas faciales para ayudar a frenar la propagación de la Covid 19. "El orgullo es una celebración de nuestra comunidad, y este año quería pensar en una forma de retribuir a la comunidad", dijo Demi en un comunicado a Variety. "Trabajar con Henry Mask para crear estas hermosas mascarillas con diseños que significan mucho para mí ha sido la combinación perfecta para ayudar a mantener seguros a nuestra comunidad y la próxima generación". Esta edición especial de mascarillas faciales cuentan con diseños de mariposas y ovnis y se lanzaron el lunes, y las ganancias se destinaron al Centro para la Salud y el Desarrollo Transyouth en el Children's Hospital de Los Ángeles. Demi Lovato mascarillas Pride Demi Lovato mascarillas Pride | Credit: Demi Lovato/Instagram "Mi esperanza es que podamos ayudar a que el proceso de definición de género de la próxima generación sea un camino de compasión, que todos se sientan bienvenidos y comprendidos por su verdadero yo, auténtico", añadió Demi. Demi Lovato Credit: Rich Fury, Getty Images for OBB Media Demi reveló que estaban "orgullosos" de identificarse como no binarios después de su anuncio, y se comprometió a compartir sus experiencias con los fans mientras navegan por un nuevo camino. SUSCRíBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi vida no solo ha sido un viaje para mí, también estaba viviendo para quienes estaban al otro lado de las cámaras", dijeron en un video publicado en Twitter. "Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mi pronombre a 'ellas/ellos' en el futuro".

