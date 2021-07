Lovato rompió su compromiso con el actor con Max Ehrich en septiembre del 2020. En mayo del 2021, reveló que se identifica como género no binario y usaría el pronombre "ellos" desde ese momento. La ex estrella de Disney —intérprete de himnos de amor propio como Sorry Not Sorry, Confident y OK Not To Be OK— expresó en Twitter: "Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir con ustedes más sobre mi vida. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mis pronombres a ello/ellos en el futuro".