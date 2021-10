Demi Lovato dedica nuevo sencillo a un amigo que murió por adicción: "Significaría mucho para él" "Su nombre era Tommy y era un hombre tan hermoso y especial", escribió Demi Lovato sobre su difunto amigo Tommy Trussell III, quien murió en octubre de 2019 e inspiró su nuevo sencillo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Demi Lovato Demi Lovato | Credit: (Photo by Kevin Winter/Getty Images for Global Citizen) Demi Lovato ha homenajeado póstumamente en Twitter a uno de sus amigos más cercanos, dos años después de su muerte tras una lucha contra la adicción a las drogas. Lovato, dos veces nominados al premio Grammy, de 29 años, lanzó su nuevo sencillo Unforgettable (Tommy's Song) el ​​sábado, rindiendo homenaje a Tommy Trussell III, quien murió en octubre de 2019. "Hace dos años perdí a alguien que significaba mucho para mí. Su nombre era Tommy y era un hombre tan hermoso y especial", escribió Lovato, publicando un clip de la canción en Instagram. "Escribí esta canción el día después de descubrir que había perdido la batalla contra la adicción". Utilizaron la pista para promover la línea directa de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (1-800-662-HELP), al tiempo que anunciaron que todas las ganancias netas se destinarán a The Voices Project, una organización de ayuda a la recuperación de adictos. "Esta enfermedad es extremadamente astuta y poderosa", agregaron. La emotiva canción de Lovato fue recibida con una gran cantidad de amor y apoyo de los fanáticos y amigos mutuos de Trussell, que Lovato compartió en su historia de Instagram. "Tommy tocó a muchos", escribieron. Demi Lovato INSTAGRAM Demi Lovato INSTAGRAM | Credit: Demi Lovato INSTAGRAM Los intérpretes de Dancing with the Devil también respondieron a un amigo que señaló que Tommy is Unforgettable era tendencia mundial en Twitter luego del lanzamiento de la canción. "Esto significaría muchísimo para él", escribieron. "Gracias chicos." Anteriormente habían rendido homenaje a Trussell después de que el modelo muriera a los 31 años. "Devastados. Por favor abrace a sus seres queridos con fuerza. Dígales que son especiales y que los ama", escribió Lovato en su historia en aquel momento. "Asegúrate de que lo sepan. RIP a mi boo @sirtruss". "La adicción NO es una broma", agregaron. "El cielo ganó a este hermoso ángel anoche debido a esa terrible enfermedad. Estoy destrozado y siempre te extrañaré @sirtruss. Si tú o alguien que conoces está luchando, por favor sepa que está bien pedir ayuda". Lovato han hecho pública su propia lucha contra la adicción, después de sufrir una sobredosis casi fatal en julio de 2018. Se abrieron sobre la sobredosis y su posterior recuperación a principios de este año en la serie documental de YouTube Originals Demi Lovato: Dancing with the Devil, además de un álbum complementario, que recrea la experiencia traumática del video musical de la canción principal. "Tengo que tener los pies en la tierra y estar contento por mi cuenta. Este es un trabajo en progreso. Estoy en constante evolución", dijo Lovato a PEOPLE en marzo. "No estoy diciendo que lo haya resuelto, pero he hecho cambios en mi vida que mejor se adaptan a mí, a mi recuperación, a mi viaje y a mi crecimiento". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si usted o alguien que conoce está luchando contra la adicción, comuníquese con la línea de ayuda para el abuso de sustancias de SAMHSA al 1-800-662-HELP.

