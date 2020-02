Demi Lovato muestra sus curvas en sesión de fotos y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Backgrid/The Grosby Group Demi Lovato modelando diseños de su nueva colección de ropa deportiva, Miley Cyrus desfilando en la pasarela, Karol Sevilla de promoción en México D.F. y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería Sesión de fotos Image zoom Backgrid/The Grosby Group La cantante Demi Lovato en una sesión de fotos en Los Ángeles modelando diseños de su nueva colección de ropa deportiva 1 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement En la Isla del Encanto Image zoom ARMimage/The Grosby Group Jose Luis Rodríguez "El Puma" en el aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, tras haber hecho promociones del concierto que ofrecerá en marzo en la isla del encanto. 2 de 12 Applications Ver Todo De compras Image zoom Backgrid/The Grosby Group La actriz colombiana Sofía Vergara realizando algunas compras en una tienda en Los Ángeles. 3 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Semana de la moda Image zoom Slaven Vlasic/Getty Images for Marc Jacobs La cantante Miley Cyrus desfiló en la pasarela de la colección otoño 2020 de Marc Jacobs, en la Semana de la moda en Nueva York. 4 de 12 Applications Ver Todo En la alfombra roja Image zoom Cortesía El actor Omar Chaparro se dio cita al anuncio de los Premios Platino Xcaret del Cine Iberoamericano, que se darán a conocer el próximo 18 de marzo en Los Ángeles. 5 de 12 Applications Ver Todo Películas destacadas Image zoom Cortesía La actriz Natasha Dupeyron también se dio cita a la velada. Cabe recalcar que la séptima edición de los Premios Platino Xcaret del Cine Iberoamericano se llevarán a cabo el próximo 3 de mayo en el Teatro Gran Tlachco de Xcaret. 6 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Canciones de amor Image zoom JC Olivera/Getty Images Leo Dan, Shaila Durcal y Mario Quintero Lara (de izq. a der.) en Ontario, California, ofreciendo detalles sobre su nueva gira La caravana del amor. 7 de 12 Applications Ver Todo Noche de estreno Image zoom Cortesía El actor Michael Peña en la alfombra roja de la premiere de la cinta Blumhouse's Fantasy Island (Columbia Pictures), en Los Ángeles. La película estrena en salas de cines del país el 14 de febrero. 8 de 12 Applications Ver Todo En familia Image zoom Getty Images Chrissy Teigen celebrando el lanzamiento de su línea de gafas en asociación con Quay 'QUAYXCHRISSY', en Hollywood. Para la ocasión, la modelo y empresaria estuvo acompañada de su pareja, el cantante John Legend, y su hija Luna. 9 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Foto, foto! Image zoom Medios y Media/Getty Images Karol Sevilla muy sonriente posando para el lente de los fotógrafos durante una conferencia de prensa en la capital mexicana. 10 de 12 Applications Ver Todo Día de playa Image zoom Mega/The Grosby Group El empresario italiano Gianluca Vacchi disfrutando de las cálidas temperaturas en Miami. 11 de 12 Applications Ver Todo Contrato exclusivo Image zoom Cortesía El cantante puertorriqueño Lenny Tavárez firmó acuerdo discográfico con Warner Music Latina y se integró como artista exclusivo a la familia de esta multinacional. Esta firma marca el inicio de una gran relación donde próximamente Lenny sacará al mercado más música y su tan esperado primer álbum Crack. 12 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

