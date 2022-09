Demi Lovato en Brasil, Aracely Arámbula y Andrés Palacios se besan en el set de grabación y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Demi Lovato disfruta de una cena con su equipo antes de su show en Sao Paulo con entradas agotadas Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Te mostramos las mejores fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Demi Lovato Demi Lovato disfruta de una cena con su equipo antes de su show en Sao Paulo con entradas agotadas Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La cantante de 30 años y su equipo llegaron a un elegante restaurante en Sao Paulo antes de su concierto en el estadio Espaço das Américas. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Silvia Pinal Silvia Pinal recibe un homenaje en el Palacio De Bellas Artes por su trayectoria, acompañada de sus hijas Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel, sus nietas Stephanie Salas y su bisnieta Michelle Salas Credit: Mezcalent El pasado 29 de agosto se celebró en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México un gran homenaje a la ilustre carrera de más de seis décadas de la actriz y productora mexicana. Rodeada de sus hijas, amigos, colegas del medio y más, la musa de Luis Buñuel y gran figura de la Epoca de Oro del Cine Mexicano apareció elegantemente vestida, y ni la silla de ruedas en la que fue transportada impidió que intentara bailar sentada durante la ceremonia. 2 de 7 Ver Todo Karol Sevilla karol sevilla semana mundial princesa en walt disney world Credit: Disney World La actriz mexicana celebró la Semana Mundial de la Princesa en Walt Disney World. ¡Divinas! 3 de 7 Ver Todo Anuncio Humberto Zurita Humberto Zurita y Blanca Guerra acuden al homenaje que se le realizó a doña Silvia Pinal en el Palacio De Bellas Artes Credit: Mezcalent El actor de La reina del sur y Blanca Guerra muy elegantes en la alfombra roja del homenaje que se le realizó a Silvia Pinal. 4 de 7 Ver Todo Yadhira Carrillo Yadhira Carrillo acude al homenaje que se le realizó a doña Silvia Pinal en el Palacio De Bellas Artes Credit: Mezcalent La protagonista de Amarte es mi pecado también se dio cita al homenaje que se le realizó a Silvia Pinal, en la capital mexicana. 5 de 7 Ver Todo Aracely Arámbula Aracely Arámbula y Andrés Palacios en una escena de la nueva versión de la telenovela "La Madrastra" Credit: Mezcalent ¡Luces, cámara, acción! La actriz de 47 años y Andrés Palacios grabando una escena de la nueva versión de la telenovela La madrastra, producción de Carmen Armendáriz que se transmite por Las Estrellas en México y próximamente por Univision en Estados Unidos. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Itatí Cantoral Itatí Cantoral acude al homenaje que se le realizó a doña Silvia Pinal en el Palacio De Bellas Credit: Mezcalent Así de radiante lució la actriz mexicana durante el homenaje que se le realizó a doña Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes por su amplia trayectoria artística. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

