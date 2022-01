Demi Lovato aparece irreconocible en L.A. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Demi Lovato Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz y cantante aparece con nuevo look y piercings; a sus 50 año Mario Cimarro presume músculos de acero y Kim Kardashian y Pete Davidson comiendo una rica pizza, ¡míralos! Empezar galería Nuevo Look Demi Lovato Credit: Backgrid/The Grosby Group Una irreconocible Demi Lovato se apareció por las calles de L.A. luciendo medio rapada con piercings y muchos tatuajes. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Hora de la papa Kim Kardashian and Pete Davidson Credit: Backgrid/The Grosby Group Los que siguen felices de la vida son Pete Davidson, y Kim Kardashian, quienes luego de pasearse por las Bahamas diguen dándole gusto al cuerpo, pero ahora con una rica pizza y así los captamos en la ciudad angelina. 2 de 7 Ver Todo Puro hierro Mario Cimarro Credit: IG/Mario Cimarro Y el cubano Mario Cimarro se asomó a las redes para mostrar sus músculos de acero por medio de esta bonita postal. ¿Mencionamos que el protagonista de la primera temporada de Pasión de Gavilanes ya alcanzó medio siglo de vida? 3 de 7 Ver Todo Anuncio Party y humo Madonna, Kanye West, Julia Fox, Floyd Mayweather, Antonio Brown Credit: MSN/The Grosby Group Muy cerca de ahí, en West Hollywood, para ser precisos, captamos a un alegre grupo conformado por el jugador de la NFL Antonio Brown (izq.), la cantante Madonna, Kanye West y su supuesta nueva novia, Julia Fox, gozándola en grande en el restaurante Delilah. 4 de 7 Ver Todo ¡Santos besos! Leslie Grace, Ethan Kai Credit: Splash News/The Grosby Group Quien sigue trabajando a todo vapor es Leslie Grace, a quien captamos en Glasgow, Escocia, recibiendo un besito de parte de su colega Ethan Kai en el set de la cinta Batgirl. 5 de 7 Ver Todo Pasión en el desierto Paris Hilton, Carter Reum Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Y casi como salido de Las mil y una noches, Paris Hilton y su flamante marido, Carter Reum, se asomaron desde Dubai para mandar saludos mientras continúan su luna de miel (¿o debemos decir, gira amorosa?). 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿A dónde? Alec Baldwin Credit: Splash News/The Grosby Group El que apareció apurado y con manos llenas —como casi siempre— fue el actor Alec Baldwin, en Nueva York. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

