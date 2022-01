Demi Lobato está de luto La cantante estuvo rodeada de sus amigos más cercanos para dar un simbólico último adiós. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Demi Lobato puede presumir que cuenta con el respaldo de amigos verdaderos que celebran no solo sus logros, sino le muestran su apoyo en los momentos más importantes de su vida, por lo que no pudieron fallar al funeral que la intérprete organizó para despedirse para siempre de su vieja música. A través de sus redes sociales, la cantante anunció que se despidió para siempre de su sonido pop, con una significativa ceremonia en la que estuvo acompañada de sus amigos más cercanos, quienes al igual que ella, se vistieron de negro para darle el último adiós a su música. "Un funeral para mi música pop", escribió la cantante de 29 años, junto a la fotografía, en la que posa mostrado su dedo mayor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre los asistentes estuvo su representante musical Scooter Braun, quien aparentemente aprobó la significativa despedida. La cantante compartió con sus seguidores escenas de la reunión a través de sus historias de Instagram, donde se le sonriendo junto a su grupo de amigos, desde un estudio de grabación presumiendo nueva música al ritmo de rock. Se desconoce la fecha de lanzamiento del nuevo álbum, que presentará la nueva etapa musical de la cantante. Al parecer, este cambio musical será un nuevo comienzo para Lovato, que hacer alrededor de dos semanas borró todo su contenido de su cuenta de Instagram para mostrar su nueva imagen, que incluye un nuevo y arriesgado tatuaje en su cabeza, así como una nueva perforación en su oreja. El año pasado, la intérprete lanzó su primera producción después de cuatro años de ausencia, con un sonido pop vanguardista, la cual estuvo acompañada de un revelador documental titulado Demi Lovato: Dancing with the Devil (Demi Lovato: bailando con el diablo). La docuserie de cuatro partes se enfocó en la lucha de la cantante contra las drogas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Demi Lobato está de luto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.