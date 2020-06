Demanda millonaria en contra de Tony Dandrades y Univision por "discriminación" a la televisión dominicana El presentador dominicano Frederick Martínez, conocido como "El Pachá", asegura que ha presentado el caso ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este fin de semana el presentador Frederick Martínez, conocido artísticamente como "El Pachá", anunció que se ha presentado una demanda en contra de Univision y uno de sus presentadores, Tony Dandrades, por lo que él califica como "discriminación y descrédito" de la televisión dominicana. Así se dio a conocer por medio del sitio ListinDiario.com y de un video surgido en redes donde El Pacha expresa el porqué de la demanda, que según fuentes, podría ascender a los $5 millones de dólares. “Nuestros abogados han asumido esta denuncia por discriminación y descrédito significa que la cadena Univision tiene que compensarnos en dinero a los dueños de programas de televisión dominicano, a los técnicos [y] a los artistas dominicanos", expresó Martínez. "Porque desde el 2017 uno de sus talentos, que tiene mas de 20 años llamado Tony Dandrade (sic), se ha dado a la tarea de desacreditar y si de quiere hacer una campaña sistemática [diciendo] que la televisión dominicana es una vergüenza, que la televisión dominicana da pena; que la televisión dominicana nos sirve. Todo esto viene a consecuencia de que la cadena Univision ha perdido rating". De acuerdo a la mencionada publicación, la demanda ha sido elevada ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), en los Estados Unidos. Según El Pachá, en los "próximos cinco días" se tendría una respuesta para saber si la demanda procede para buscar una suma de "entre uno a cinco millones de dólares" que sería distribuida entre los propietarios de canales de televisión, artistas y productores dominicanos. Tony Dandrades no ha hecho referencia al caso hasta el momento. Esta mañana compartió este video donde aparece el "Big Papi" David Ortiz, que no está relacionado con el tema: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Nuestros abogados se han apoderado del caso ante la FCC, que es la institución que rige en los Estados Unidos los medios de comunicación, con relación a la denuncia de discriminación y de descredito a los programas de televisión que se producen en la RD”, aseguró Martínez. Citando como ejemplos de ratings e ingresos caídos a las cadenas Telemicro, Súper Canal, Dominican View, Tele Quisqueya y Canal América -que transmiten programas dominicanos en Estados Unidos- El Pachá aseguró que debido a esta campaña "sistemática" han perdido dinero. "Una cadena de televisión no permite que un talento asuma criterio ante su competencia sin tener el aval de esta cadena. El negocio se nos ha ido al piso”. People en Español ha buscado el comentario de Univision, sin obtener comentarios hasta el cierre de esta nota. Por su parte, Dandrades no se ha pronunciado aún por redes.

Close Share options

Close View image Demanda millonaria en contra de Tony Dandrades y Univision por "discriminación" a la televisión dominicana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.