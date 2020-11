Close

Demanda millonaria a la familia de Selena Quintanilla y Netflix por nueva serie sobre su vida Moctesuma Esparza, productor del hit Selena de 1997 y estelarizado por Jennifer López, ha levantado la querella legal ¿qué es lo que reclama? Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia de la fallecida cantante Selena Quintanilla y Netflix han sido demandados por la serie Selena: The Series sobre la vida de la reina del Tex-Mex que prepara la empresa californiana. Moctesuma Esparza, quien produjo el éxito fílmico Selena de 1997 y en el que llevaba en el papel estelar a Jennifer López, está exigiendo $1 millón en su demanda levantada en contra de Abraham y Suzette Quintanilla, padre y hermana de la cantante. La demanda fue presentada la semana pasada y por medio de ella se asegura que Esparza es dueño de los derechos de la historia de la vida de Selena. Además se señala que al productor lo dejaron del lado en la realización del nuevo show, según reportaron inicialmente TMZ.com e E! News. Según dichas fuentes, en su demanda Esparza cita incumplimiento de contrato pues según asegura él fue quien desarrolló la idea para televisión con el ángulo de una joven Selena viviendo a principios de los años noventa, pero que según él nunca que materializó. Selena: The Series, está programada para hacer su debut en Netflix este 4 de diciembre y lleva en el rol estelar a Christian Serratos. La actriz saltó a la fama con la serie The Walking Dead (AMC) en el papel de Rosita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Querían crear una serie sobre la lucha de una familia latina y nosotros representamos eso, lo entendemos”, dijo en abril pasado Suzette a People en Español sobre la serie, que se estrenará en más de 190 países. “Queríamos asegurarnos de que fuera contada correctamente para que el día que ya no estemos, la historia perdure”. Selena falleció en 1995 en su ciudad natal de Corpus Christi, Texas, a manos de Yolanda Saldívar, una mujer que fue presidenta de su club de admiradores. Hasta el cierre de esta nota portavoces de la familia Quintanilla y Netflix no han respondido a las solicitudes de comentarios hechas por People en Español.

