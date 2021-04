Hijo del fallecido en caso de Pablo Lyle presenta nueva demanda contra el actor El actor y su cuñado Lucas Delfino fueron demandados en los tribunales civiles por la muerte de Juan Ricardo Hernández, de 63 años. Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Juan Ricardo Hernández-Hernández, hijo del conductor que murió días después de un altercado con Pablo Lyle en Miami hace dos años, interpuso una nueva demanda civil contra del actor mexicano. En los documentos presentados en la corte del condado de Miami Dade el pasado 29 de marzo, Hernández alega que tanto él como su familia han sufrido "dolor emocional y severo" por la "violenta muerte" de su progenitor y que tuvo que utilizar el dinero de la herencia para cubrir los gastos médicos y fúnebres, informó Univision. La demanda también incluye al cuñado de Lyle, Lucas Delfino, quien conducía el vehículo cuando ocurrió el incidente, y destaca que ambos siguieron camino al aeropuerto a pesar de que Juan Ricardo Hernández, de 63 años, quedó tirado en el suelo. Además, el demandante exige una indemnización por encima de los $100,000 reveló el programa de televisión mexicano Ventanenado. En una entrevista, en el programa de televisión Hoy, la abogada Sandra Hoyos explicó que hay una diferencia entre el proceso criminal en contra de Lyle y la demanda civil ahora presentada. Sostuvo que el caso civil puede tomar de 2 a 4 años en corte y que en el mismo la familia busca reparar de alguna manera el daño monetario por la pérdida de ingreso causada por el fallecimiento. "Son cargos civiles que conllevan otro tipo de evidencias y no deben combinarse". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El juicio del caso de Lyle, quien está acusado de homicidio involuntario, estaba pautado para marzo, pero fue pospuesto tentativamente para el próximo 7 de junio por la jueza Marlene Fernández Karavetsos luego de que los abogados del artista habían pedido más tiempo para prepararse. El proceso judicial del actor sinaloense conocido por su actuación en telenovelas como La sombra del pasado o Corazón que miente, inició en abril de 2019. Actualmente se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en Miami. Al actor se le acusa de homicidio por haberle propinado un golpe a Hernandez el 31 de marzo de 2019 tras una discusión por un incidente de tráfico. El hombre de origen cubano murió cuatro días después el hombre en el Hospital Jackson Memorial a causa de un trauma cerebral, según reveló la autopsia.

