Se revelan detalles sobre la salud de Ignacio López Tarso: "Sigue delicado" Hace unos días, Ignacio López Tarso fue hospitalizado tras sufrir neumonía; ahora, se da a conocer su situación médica actual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Ignacio López Tarso había sido hospitalizado de emergencia a causa de una neumonía. Ahora, se dan a conocer mayores detalles de su estado de salud, que si bien son alentadores, no quitan el riesgo de gravedad para el actor de 98 años. "Está delicado, su corazón funciona, pero no al 100; su estómago con semi oclusión intestinal, eso implica que hay que tenerle cuidados especiales", explicó Juan Ignacio Aranda, hijo de López Tarso, al diario mexicano El Universal. "Mi padre tiene EPOC desde hace algunos años. Fue buen fumador y un buen bebedor, un actor que durante muchos años vivió intensa y activamente su vida". Aranda mencionó que pese a su condición actual, como presión arterial alta y una saturación de oxígeno por debajo de los niveles normales, ha tenido algunos avances que abren la posibilidad de que el protagonista de películas como Macario y El hombre de papel pueda regresar a su hogar, donde continuaría con el tratamiento pertinente. "Se puede ir a su casa con un tratamiento de neumonía. Se va canalizado y durante dos o tres días más le meten suero, electrolitos, medicamentos y antibióticos para quitarle definitivamente la neumonía", explicó. "Si acepta su alimento sólido lo suben al cuarto y sería estabilizarlo un par de días más. El sábado podría estar ya en su casa y ahí lo seguimos tratando, si fuera necesario". Ignacio Lopez Tarso Ignacio Lopez Tarso | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento, el famoso continuará en terapia intermedia y bajo supervisión médica. Será cuestión de algunos días para saber como evoluciona su salud. Pese a lo anterior, Juan Ignacio Aranda dejó claro que la vida de Ignacio López Tarso no estuvo en peligro, pero tiene algunos padecimientos propios de su edad.

