Del amor al odio: divorcios de famosos que acabaron en pleito Por Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next John Parra/Getty Images for LARAS Cuentas congeladas, dedos amputados, acusaciones de abusos, amargas batallas por la custodia de los hijos: estos son los líos que llevaron a estas celebridades a un amargo cara a cara tras su separación. Empezar galería Alejandro Sanz y Raquel Perera Image zoom John Parra/Getty Images for LARAS El cantante español y su ex están enfrascados en una amarga separación que aún no sale de los tribunales y ahora ha trascendido que las cuentas bancarias del artista en Estados Unidos han sido congeladas de resultas del pleito. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Amber Heard y Johnny Depp Image zoom Jason Merritt/Getty Images En mayo del 2016 y solo quince meses después de su boda, la rubia le pidió el divorcio al actor y músico acusándolo de abusar físicamente de ella. Cuatro años después la pareja acapara titulares por un juicio en el que se han revelado fotos del dedo amputado del actor, su supuesto abuso de drogas y acusaciones del artista de que su mujer puso heces fecales en su cama, entre otras contrariedades. 2 de 8 Applications Ver Todo Eugenio Derbez y Victoria Ruffo Image zoom Esta historia de amor llegó a su fin en 1992 dando pie a una posterior batalla legal por la custodia de José Eduardo, el hijo de ambos. Hasta la fecha, los actores intercambian mensajes en las redes que han dejado a muchos boquiabiertos. 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Tom Cruise y Katie Holmes Image zoom Mark Sullivan/WireImage La pareja se separó en el 2012 cuando ella prácticamente llamó a su marido al set de filmación para decirle que quería separarse —según indicó People— el pleito que siguió fue largo y amargo, y en él se vio atrapada Suri, la hija de la pareja, pues su madre exigía su custodia absoluta y que ella se alejara de la cienciología [religión del padre] . 4 de 8 Applications Ver Todo Ninel Conde y Juan Zepeda Image zoom Mezcalent La pareja se separó tras siete años de matrimonio, aparentemente en son de paz. Sin embargo, él la acusó posteriormente de infidelidad con Pepe Díaz, ex de la actriz Eiza González. Ninel refutó la acusación y el empresario aseguró desconocer en qué momento agredió a la cantante. 5 de 8 Applications Ver Todo Paulina Rubio y Nicolás Colate Vallejo-Nágera NTX FOTOS La pareja estuvo casada del 2007 al 2012, cuando el empresario español presentó una demanda de divorcio. Ella presentó una contrademanda y rechazó cederle la custodia del hijo de ambos. Desde entonces la pareja ha tenido que presentarse en corte en múltiples ocasiones. 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Angelina Jolie y Brad Pitt Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La pareja dorada de Hollywood inició el proceso de divorcio luego de una relación amorosa de aproximadamente diez años, que ha dejado seis hijos atrapados en la lucha por su custodia legal —la cual ella quiere en su totalidad— y que aún no concluye. 7 de 8 Applications Ver Todo Wissam Al Mana y Janet Jackson Image zoom La hermana del desaparecido Michael Jackson y el multimillonario se divorciaron en el 2017 a casi cinco años de sus nupcias. El proceso reveló detalles de su intimidad, pues la cantante buscaba la custodia total del hijo que tuvieron, Eissa Al Mana, alegando que su ex consumía drogas y que le preocupaba el bienestar de su hijo. 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

Close View image Del amor al odio: divorcios de famosos que acabaron en pleito

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.