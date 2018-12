Usuaria critica a la hija de Carolina Sandoval, pero los fans salen en su defensa

Una usuaria criticó duramente a la hija de Carolina Sandoval, pero los fans salieron en su defensa.

Esta vez la conductora del programa de entretenimiento, Suelta la sopa, de Telemundo no intervino en las redes porque sus más fieles seguidoras así lo hicieron por su hija. Sandoval colgó un video en el que se le va a las dos niñas, Bárbara Camila y Amalia Victoria jugando y dando vueltas tomadas de la mano.

En el calce que acompaña el video de sus pequeñas, Sandoval escribió: “¿Por qué uno ama así a alguien? ¿A veces me pregunto si puede existir amor más grande que este? Las amo”.

“Ay no, las piernas de tu hija parecen de vieja cincuentona. Así como las tuyas, todas boludas”, dijo la persona se identifica como Loveee_ lov. Ante el comentario las fans de Sandoval pusieron freno al comentario lacerante y de acoso hecho en contra de una de las menores.

. “Y en tu perfil te ostentas como la ‘dama’ que incongruencia. Estoy segura [que] no tienes hijos, no es aceptable de ninguna manera la forma como te expresas de la niña grande de Carolina, grosera, vulgar, corriente, sin una pizca de educación. ¿Por qué agredir de esa manera a la niña?”, le cuestionó una persona. Otra le dijo que su comentario no tenía ningún sentido y hubo quien fue más allá al comentar que “todo lo que lanzamos regresa”. “… La verdad no entiendo por qué la sigues, las niñas son hermosas”, comentó alguien “Que comentario más estúpido el tuyo. La verdad eres odiosa. Respeta para que te respeten”, dijo una mujer.