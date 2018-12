¿Defiende Lucero a la exprimera dama mexicana Angélica Rivera?

Angélica Rivera cumplió su término como primera dama de México hace una semana, sin embargo, el escándalo que ocasionaron las imágenes de su boda religiosa con el exmandatario mexicano Enrique Peña Nieto continúa siendo tema de conversación.

Ahora que no están al mando de México, los fans de la actriz se continúan preguntando ¿regresará a las telenovelas?

Una famosa mexicana que tiene toda la autoridad para opinar sobre el tema es Lucero, quien sacó la cara por su amiga y colega en una reciente entrevista donde le preguntaron si quisiera que la intérprete regresara a la televisión.

“Ahora sí que no sé. Pues lo que ella quiera. Yo creo que es una gran actriz y sí, es mi amiga y yo creo que además siempre ha hecho trabajos muy buenos. Pero no sé. No se si quiera regresar o no”, dijo ante la prensa mexicana a la salida de un evento el jueves.

Si regresará a las telenovelas o no, no ha sido confirmado. Lo que es inminente es la despedida de Angélica Rivera de uno de los papeles más importantes de su vida, el de primera dama de su país, México. Un rol que le ha dado muchas oportunidades buenas pero que también le ha valido un mar de críticas por parte de los ciudadanos.

La Gaviota, popularmente conocida por su famosa telenovela, se despide de una etapa llena de recuerdos, subidas y bajadas. El amor le llevó a ser la esposa de EPN quien a los dos años de su romance se convirtió en el presidente del país.

Cinco años después abandonan el cargo con reproches y mucha decepción por parte de los ciudadanos quienes consideran su presidencia como una de las peores y más traumáticas de México.

¿Cuál será el destino de esta pareja?