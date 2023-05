Defensa de Pablo Lyle quiere anular el juicio que lo declaró culpable Tras recibir una condena de cinco años de prisión y ocho de libertad condicional, la defensa de Pablo Lyle quiere desestimar ese proceso legal ¿por qué? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien, el incidente que vivió Pablo Lyle, en 2019, en Miami, Florida, ocasionó la muerte de Juan Ricardo Hernández. A partir de entonces, el actor tuvo un proceso legal que tuvo como resultado que fuera declarado culpable de homicidio involuntario y recibiera una sentencia se cinco años de prisión y ocho en libertad condicional. Hace poco, se dio conocer que existía la posibilidad de que el protagonista de la película Mirreyes contra Godínez fuera deportado a México, por lo que su situación legal que en manos de las autoridades de este país. Ahora, se revela que la defensa del famoso quiere apelar para que se anule por completo en juicio anterior para lograr que salga de prisión. "Alegando que existieron errores legales que afectaron la determinación del jurado, que llevó al jurado a tomar la determinación de culpabilidad", explicó Sandra Hoyos, abogada de Miami, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Entonces ¿qué causa? ¿Qué efecto mejor dicho tiene la apelación? Si él gana la apelación es anulado el juicio. En ese momento, sí Pablo Lyle puede salir libre". La posibilidad de que se realice otro proceso legal podría complicarse y la profesional explica las razones. Ahora, aún siendo anulado el juicio. En ese momento la fiscalía se tiene que sentar y tomar la dura decisión de '¿realmente queremos retomar este caso? ¿Cuántos años después?'", mencionó. "Estamos hablando que un juicio de esta índole puede llegar a costar entre 250 y 350 mil dólares. Y con el tiempo la memoria de los testigos va fallando, borrándose; entonces, es un tema riesgoso para el estado si tiene, en algún momento, que retomar este caso". Pablo Lyle Pablo Lyle, Miami, Septiembre 2022 | Credit: Jose A. Iglesias/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pablo Lyle continúa en prisión y sus abogados están atendiendo la petición de que se pague la transcripción completa del juicio que podría servir, justamente, para dicha apelación; la audiencia de para este caso fue pospuesta hasta el 18 de mayo de 2023. De momento, se desconoce cuándo se llevará a cabo el siguiente paso de la defensa con miras a lograr la libertad definitiva.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Defensa de Pablo Lyle quiere anular el juicio que lo declaró culpable

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.