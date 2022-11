La decoración navideña del hogar de Carmen Villalobos tiene una magia especial A diferencia de muchas celebridades, que han contratado a un decorador, la mamá de la carismática actriz colombiana se encargó personalmente de decorar la casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde Carolina Sandoval hasta Ximena Duque pasando por Adamari López, Jacky Bracamontes y Rashel Díaz. En los últimos días han sido muchas las celebridades que han presumido a través de sus redes sociales de sus despampanantes árboles de navidad. La más reciente ha sido la actriz colombiana Carmen Villalobos, quien este martes mostró orgullosa la decoración navideña de su hogar a sus millones de seguidores. A diferencia de las famosas mencionadas, la protagonista de exitosas telenovelas como Sin senos sí hay paraíso y Hasta que la plata nos separe no contrató a un decorador. Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Mezcalent En su caso, fue su madre, quien vive con ella, la que se encargó personalmente de llevar a cabo esta tarea tan especial. Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Mezcalent "Mi mamá puso la Navidad, tenemos arbolito de Navidad", anunció de lo más emocionada Villalobos desde sus historias de Instagram, donde supera los 21 millones de seguidores. "Me da demasiada alegría, teníamos como 2 años sin poner un arbolito decente, así que se los voy a mostrar", agregó la también villana del exitoso melodrama Café con aroma de mujer. Carmen Villalobos Credit: Instagram Carmen Villalobos Aunque probablemente no sea la más espectacular en comparación con las "obras de arte" que han mostrado otras celebridades, la decoración navideña del hogar de la actriz sí es, sin duda, una de las más especiales y hermosas por el amor que tiene detrás. Mira el video ¡con los detalles de su decoración navideña! "Mi mamá decoró este espejo superlindo, al Papá Noel le faltan todas las pilas pa que baile… Y tenemos arbolito de Navidad, aquí está el pesebre con María, José, los burritos, la vaquilla…", detalló. "Les tengo que confesar que Capo [su perro] ya se tragó 3 ovejitas, no sabía lo que era esto porque desde que llegó a la casa no habíamos armado pesebre", reveló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz no puede estar más contenta con la decoración navideña de su hogar. "¡Qué lindo! Gracias mami, está muy lindo, me lo voy a disfrutar mucho", expresó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La decoración navideña del hogar de Carmen Villalobos tiene una magia especial

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.