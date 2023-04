500 velas, un bosque encantado y mucho más, ¡así se hizo la boda de Alix Aspe! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba Alix Aspe y Diego Betanzo se casaron el pasado fin de semana en el Museo Casa de la Bola en Ciudad de México. Para organizar la ceremonia espiritual, la pareja eligió a la amiga de Betanzo, Paulina Cortinas, quien es dueña de la empresa Creando Historias. "Lo que hago es crear historias de amor", dijo en exclusiva Cortinas, quien junto con su equipo de trabajo creó una boda al estilo de Great Expectations. "Alix es fan de la película". ¿Cómo hizo realidad el cuento de hadas de la presetadora La mesa caliente? Cortinas lo contó en exclusiva. Empezar galería La creadora de sueños Paulina Cortinas Paulina Cortinas fue elegida por Aspe y Betanzo para organizar su boda. "Decidí que mi empresa se llamara Creando historias porque cada boda es una historia diferente", cuenta la wedding planner. "Diego es muy amigo de mi familia política, conocen a la familia de mi esposo durante años y organicé la boda de su hermana, ahora que le tocó a él casarse le dijo a Alix que tenía la persona perfecta para hacer su boda. Tuvimos una entrevista y decidieron quedarse conmigo". 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Arduo trabajo Preparación boda Alix Aspe Credit: Paulina Cortinas/Creando Historias "Ellos querían una boda chiquita, y al final cuando empiezan con la parte de invitados y hacen la lista se dan cuenta que no van a lograr un boda chiquita", cuenta Cortinas, quien con su equipo de trabajo inició la decoración del lugar el sábado por la mañana para que todo estuviera listo a las 6 de la tarde. "Ellos no vieron la decoración hasta que llegaron al lugar". 2 de 9 Ver Todo Plantas y orquídeas Decoración boda Alix Aspe Credit: Paulina Cortinas/ Creando Historias "En la boda recreamos un bosque, todo fue verde", explica Cortinas. "Tuvimos unos arreglos super altos en las mesas, la idea es que dentro del museo te sintieras en un bosque, todo fue follaje verde [y] usamos orquídeas". 3 de 9 Ver Todo Anuncio Camino mágico Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba "Alix es fan de Great... que es una película que tiene mucho verde y mucho bosque, el museo era perfecto para eso", narra Cortinas. "Desde que dejas el coche es un camino en medio de un bosque". 4 de 9 Ver Todo Velas Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba "Las velas fueron muy importantes para los dos [los novios], dio ese toque de romanticismo", dice Paulina. "Todas nuestras velas también estuvieron en la parte de arriba, hubo un cielo de 500 velas colgadas en el techo" . 5 de 9 Ver Todo La bienvenida Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba "Hubo un cóctel antes de la ceremonia, con canapés, taquitos de pato con frambuesa, pescadillas, tostadas de chicharrón", cuenta Cortinas. "También había bebidas de mezcal con jamaica, margaritas de limón y un saxofonista estuvo acompañando a los invitados en diversos momentos de la boda". 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El menú Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba "Para el menú, ellos se inclinaron por algo mexicano: hubo sopa de tortilla a base de chicharrón, filete de res con salsa de chipotle y los postres un pastel de plátano con dulce de leche y una galleta con nutella", cuenta la organizadora, y aclara del pastel. "No [hubo] pastel, en México no se usa [tener] pastel en las bodas" 7 de 9 Ver Todo Equipazo Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba "Normalmente la boda es de la mujer y el hombre se involucra en el alcohol y la música, pero en este proceso Diego estuvo al pendiente de todo, estuvo muy entusiasmado con todo lo que era el evento", confiesa Paulina. "Decidió todo, hasta qué tipo de sillas, las flores, todo fue un trabajo en equipo eso fue padrisimo porque pudimos disfrutar más a la pareja". 8 de 9 Ver Todo Mágico Alix Aspe y Diego Boda Credit: @agba.weddings por Ana Georgina Barba "La verdad, fue una decoración y una boda en donde Alix y Diego transmitieron su esencia", finaliza Paulina. "Fue un evento de dos". 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

