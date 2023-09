Declaraciones de Luis Fonsi sobre Adamari generan opiniones divididas entre los rostros de la televisión Mientras que unos opinan que no debía haber roto el silencio después de tantos años, otros consideran que "era momento para él de hablar" y "defenderse". "Le tocaba a él". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Adyan Carlos Adyan; Adamari López y Luis Fonsi; Raúl de Molina | Credit: Mezcalent (x3) Las recientes declaraciones que dio Luis Fonsi en una entrevista con MoluscoTV tras 14 años de silencio sobre su separación de Adamari López han acaparado un sinfín de titulares y minutos en los principales programas de la televisión hispana. El intérprete de éxitos como 'Despacito', 'Aquí estoy yo' y 'No me doy por vencido' se sinceró sobre cómo vivió en su momento el ser señalado como el malo de la historia. "Cuando escucho la palabra abandono es una palabra que no va como parte de la historia real, va como parte de una narrativa que se dibujó y se creó, chévere para una novela pero no es la vida real. Aquí no hubo nunca jamás abandono", dejó claro el cantante. ¡Mira todo lo que dijo Luis Fonsi aquí! Adamari López Luis Fonsi y Adamari López | Credit: Mezcalent Han sido mucho los conductores que se han pronunciado sobre el tema en sus respectivos programas, entre ellos Raúl de Molina, Carlos Adyan y Jimena Gállego. Raúl de Molina Raúl de Molina Raúl de Molina, conductor de El gordo y la flaca | Credit: Mezcalent Me parece que un poquito lejos 14 años para estar hablando de esto ahora — Raúl de Molina "Me parece que un poquito lejos 14 años para estar hablando de esto ahora", opinó este jueves el conductor en su programa El gordo y la flaca (Univision). "Por otro lado, ustedes recuerdan todo lo que recibió de críticas Luis Fonsi cuando se divorció de Adamari porque decían que si lo hacía porque Adamari tenía cáncer que obviamente, y lo pienso yo, que una cosa no tenía nada que ver con la otra. Como él dice no estaba feliz en la relación, él la apoyó a ella en el tratamiento que ella tenía del cáncer. Pero no creo que el divorcio tuvo que ser porque él no quería estar con ella porque ella tenía cáncer, eso lo decía la gente, pero creo que eso absolutamente no es verdad. Tenían otros problemas en esta relación y por eso se divorció. Y lo entendemos perfectamente. Y yo conozco a Adamari López muy bien desde que llegó a este país de Puerto Rico, que la trajo su representante en aquel tiempo, así que no creo que una cosa tuvo nada que ver con la otra. Lo que sí me parece es que después de 14 años sacar esto en una canción…". Carlos Adyan Si no había hablado en 14 años no debió hablar ahora, pero también le preguntaron, entonces él tiene derecho a responder sobre la pregunta — Carlos Adyan Carlos Adyan Carlos Adyan, conductor de En casa con Telemundo | Credit: Instagram Carlos Adyan El conductor de En casa con Telemundo considera que Fonsi "no debería hablar ahora" después de tantos años. "En mi opinión, si me preguntan, yo digo que si no había hablado en 14 años no debió hablar ahora, pero también le preguntaron, entonces él tiene derecho a responder sobre la pregunta. Y aparte en la entrevista habían citas y todo del libro de Adamari que lo ponían a él de cierto modo en un papel, digo, incómodo que tenía que responder, o sea no había de otra", comentó. "En cuanto al abandono estoy totalmente de acuerdo con él, cuando estamos en una relación sabemos que uno puede ganar, otro puede perder al momento de culminarla, entonces no siento que es un abandono sino una ruptura que pasó de ese modo en el momento que lastimosamente pasó". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jimena Gállego Era momento para él de hablar, de alguna manera de defenderse... — Jimena Gállego Jimena Gállego Jimena Gállego | Credit: Mezcalent La presentadora de La casa de los famosos y colaboradora de En casa con Telemundo opinó algo diferente. "Han pasado 14 años de esto, era momento para él de hablar, de alguna manera de defenderse porque tampoco es que lo estamos viendo a la defensiva; pero también tenemos que escuchar el lado de él de que le dolió, le dolió escuchar que fue él como el abandonador", dijo. "Mucha gente se puso en su contra precisamente por todo lo que Adamari en ese momento estaba viviendo y Adamari ha compartido mucho de su vida y de esa etapa de su vida con nosotros como público y yo creo que le tocaba a él también comentar algo. Creo que lo hizo de una manera respetuosa".

