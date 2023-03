La declaración de amor de Carlos Calderón a Vanessa Lyon: "Mujer de pies a cabeza" El conductor compartió un mensaje de admiración y respeto hacia la madre de su hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor triunfó. Y no, no es la temática ni la frase promotora de una cinta romántica, es la realidad que ocupa a Carlos Calderón y Vanessa Lyon. La pareja se separó unos meses y sufrió una crisis que llegó a ser muy mediática, situando a ambos en el ojo del huracán. Pero todo eso ha quedado atrás para abrir paso a lo que siempre apostaron, un amor pleno y una familia feliz. Poco dado a airear su vida privada en las redes, Carlos hizo una excepción y le dedicó un mensaje cargado de amor, respeto y admiración a la madre de su hijo. Nada como el marco del Día Internacional de la Mujer para hacerlo. Vanessa Lyon Vanessa Lyon; Carlos Calderón | Credit: Instagram (x2) El que fuera uno de los conductores estrella de la mañana en Despierta América, dedicó unas sinceras palabras a la actriz de Juego de mentiras, su heroína particular y compañera de vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A ella le gusta cuando le digo que es mi mujer, mujer de pies a cabeza que lucha por sus sueños sin descansar, mujer que es mamá de mi tesoro más grande, compañera que reta e inspira y artista en su propio universo de Superheroínas buscando justicia. Feliz Día de la Mujer a mi mujer 360", escribió orgulloso de la artista. Un escrito que tuvo respuesta inmediata de su destinataria: "Dios te bendiga papacito de mi bebé. Qué hermoso mensaje. Te amo." A la dedicatoria le acompaña una imagen de esa mujer que hace su vida aún más especial, cargando a su otro gran amor, su pequeño León. La pareja se comprometió en mayo del 2021 y desde entonces han logrado consolidar su pequeña familia y navegar, contra viento y marea, ante las adversidades. Su amor ha sido el timón que les ha permitido tirar hacia adelante. Y, por lo que se ve, va viento en popa y a toda vela.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La declaración de amor de Carlos Calderón a Vanessa Lyon: "Mujer de pies a cabeza"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.