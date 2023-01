La declaración de amor de Maite Perroni a su esposo en el día de su cumpleaños ¡Viva el amor! la actriz mexicana Maite Perroni se derrite con la "carcajada deliciosa" y "cara de travesura" de su esposo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maite Perroni publicó un emotivo video en sus redes sociales para conmemorar el cumpleaños de su esposo Andrés Tovar. "Si tuviera que definir la palabra plenitud seria con tu nombre, tu paso por este mundo hace la diferencia", escribió la RBD en el pie del clip -que ya cuenta con más 148 mil likes. "No sólo por esa carcajada deliciosa y cara de travesura o por tu capacidad de sentir y conectar con la gente que más te necesita, o por tu inmenso amor por la vida y hacer justicia". En el popular video, vemos tomas de un lugar paradisíaco así como fotos de la pareja nunca antes vistas donde muestran su complicidad. "No hay día q no agradezca tu existencia, porque eres el mejor regalo para los que hemos tenido la suerte de encontrarnos contigo en este plano". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN maite perroni andres tovar cumpleanos mensaje Credit: maite perroni ig maite perroni andres tovar cumpleanos mensaje Credit: maite perroni ig maite perroni andres tovar cumpleanos mensaje Credit: maite perroni ig Fue el pasado mes de septiembre cuando la artista mexicana de 39 años se comprometió con el productor, después de haberse cumplido un año del anuncio de su noviazgo. "Mi alma te estaba esperando y sí existías. Sí eres de carne y hueso y sí eres un mortal con alas, que no deja de soñar y compartirme cada día lo bonito q es vivir la vida en amor sano", apuntó. "Que eres consciente de lo importante que es trabajar por ser mejores, por crecer y tomarnos de la mano bien fuerte y para lograrlo juntos". Apenas un mes después de anunciar su compromiso, Maite y Andrés se casaron. Los enamorados se juraron amor eterno el sábado 8 de octubre, en una ceremonia privada por lo civil en los bellos parajes de Valle de Bravo. "Gracias por invitarme a recorrer un sinfín de emociones contigo, las más retadoras y hermosas de la vida, gracias por ser tú, tan humanamente real y tan increíblemente cierto. Te amo amor de mis vidas, como no podría creerme capaz de hacerlo. Solo pido las cosas más bonitas para ti, que todo lo que desee tu corazón desde lo más profundo, se materialice para tu más alto bien. Feliz vuelta al sol". Fue a principio de enero cuando la actriz y cantante confirmó que espera su primer hijo con su esposo.

