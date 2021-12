La declaración de amor del marido de Francisca que cortó la respiración a la presentadora Puro amor. Eso es lo que derrocharon la dominicana y su esposo Francesco Zampogna durante una de las fiestas pre-Navidad. Las palabras del italiano a su mujer derramaron miel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Arranca la temporada pre-navideña y con ella las comilonas, las reuniones de amigos, fiestas de empresa y discursos emotivos. Este jueves le tocó el turno a Francisca quien generosa como siempre con los suyos, invitó a compañeros y amigos a celebrar una velada especial llena de magia, ese sentimiento tan propio de estas fiestas. Entre risas, brindis y platos ricos, su esposo, Francesco Zampogna, hizo un parón para celebrar su amor y el sueño de vivirlo al lado de la madre de su hijo. Felicidad pura, eso era lo que emanaba la pareja y las palabras en italiano del orgulloso marido, padre y amigo de sus amigos. Además de manifestar el orgullo de haber formado una familia de amigos tan grande que han creado como pareja, brindó por el amor y el sueño creado al lado de su esposa, a la que no soltó ni un momento, hace cinco años, a su llegada a Miami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un discurso que acabó con los aplausos y las lagrimitas de algunos de los allí presentes. Bueno, y también las risas y los gritos de 'qué se besen' de Jomari Goyso, íntimo amigo de Francisca. Franciscaq Francisca | Credit: IG/Francisca Hasta aquella mesa interminable y llena de corazones unidos llegaron, entre otros, Celinés Toribio, Elyangélica González, Alan Tacher y Raúl González. Tampoco faltaron los mariachis, la música y el disfrute puro y duro. Una velada inolvidable en la que se puso en práctica y de manifiesto el verdadero espíritu de la Navidad.

