Famosa presentadora se despide tras larga enfermedad: "Sin remordimientos, disfruten de la vida" La periodista británica Deborah James compartió una conmovedora carta de despedida en sus redes sociales. "El mensaje que nunca quise escribir". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Reino Unido se ha mostrado triste tras conocer una noticia publicada por su propia protagonista, la periodista de la BBC, Deborah James. A través de sus redes sociales, la conductora de 40 años compartía una carta de despedida dirigida a todos sus seguidores. Después de 6 años afrontando un cáncer en el intestino, escribió que no sabe cuánto le queda de vida. Un escrito que asegura es el "mensaje que nunca quise escribir". En él se sinceró sobre su situación y los pasos que tanto ella como su familia están dando para el momento de su partida. Deborah James Deborah James | Credit: IG/Deborah James "Lo hemos tratado todo, pero mi cuerpo no puede más... Estoy con mi increíble familia y el foco ahora es no tener dolor y pasar tiempo con ellos. Nadie sabe lo que me queda pero ya no puedo caminar, duermo casi todo el día... A pesar de todas las innovaciones en medicina sobre el cáncer que hay en el mundo y hacen magia, mi cuerpo simplemente no puede continuar", escribió en esta misiva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN James fue diagnosticada de cáncer en 2016 y desde entonces ha publicado su experiencia de forma abierta en sus redes acerca de sus tratamientos y con sus más de 300.000 seguidores de Instagram. En 2018 creó el podcast You, Me and the Big C, donde aborda con franqueza la enfermedad y formó el fondo Bowelbabe para financiar la investigación de medicina personalizada para pacientes con cáncer y apoyar las campañas de concienciación. "Ahora mismo tomo un día a la vez, paso a paso, estando agradecida por otro amanecer. Mi familia al completo está conmigo y bailaremos juntos esta situación, tomando el sol y riendo (también lloraré) cada momento posible Son increíbles, gracias por formar parte de mi viaje. Sin remordimientos, disfruten la vida", concluyó.

