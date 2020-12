Close

Exclusiva: Ricky Martin "es uno de los ángeles de mi carrera", confiesa Debi Nova Debi Nova da detalles sobre su cercana relación con Ricky Martin. Además, revela que deberán enfrentarse próximamente ¿por qué? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con cuatro discos en su haber, Debi Nova se ha posicionado como una importante cantante y compositora que cuenta con diversos reconocimientos. Sin embargo, la costarricense sabe agradecer a quienes la han apoyado en carrera musical, uno de ellos, fue Ricky Martin, quien le dio su primera oportunidad, hace un lustro, al convertirla en una de sus coristas. “Lo que me impulsó, realmente, a decir ‘esto es lo que voy a hacer [cantante]’ fue ser corista de Ricky Martin”, reveló Debi Nova a People en Español. “Estar en el escenario fue una señal. Siempre le digo a Ricky que es uno de los ángeles en mi carrera porque, definitivamente, es por él que me dedico a esto”. RELACIONADO: Debi Nova canta en inglés con el sabor del trópico Image zoom Credit: Rodrigo Varela/Getty Images La intérprete de “No me digas nada” también ha colaborado con Sergio Mendes, The Black Eyes Peace y Franco De Vita, entre otros; quienes le han dejado mucho aprendizaje como cantautora. “Son mis grandes maestros. Todas las personas con las que he tenido el honor y el placer de colaborar son mis maestros”, agregó. “Algunos que conocía y admiraba desde niña, como Franco De Vita. Y cada uno me ha dejado cosas muy valiosas y distintas. Franco, por ejemplo, me impulsó a componer en mi idioma, el español”. Image zoom Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Deborah Nowalski Kader, nombre real, recibió diversas nominaciones por su actual producción discográfica titulada 3:33, que ya está disponible en todas las plataformas digitales; por la cual, también ha sido nominada para el Grammy estadounidense para competir en la categoría de de Mejor álbum Latino Pop o Urbano que representa “un sorpresa enorme para ella”. “Estoy, real y profundamente, agradecida y honrada de estar en una categoría junto a Ricky Martin que me dio esa oportunidad; es algo completamente surreal. Lo agradezco mucho, Siendo una mujer de Costa Rica es algo maravilloso”, comentó. “En este álbum, por primera vez puedo decir, que no tuve miedo al fracaso. Realmente entré la estudio queriendo hacer un álbum que me identificara, que me hiciera sentir plena. Entonces, me siento muy feliz porque pude plasmar lo que tenía en mi corazón”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante la pandemia, comenzó clases virtuales de actuación y desea probar suerte en esa faceta; incluso, recibió una propuesta para trabajar en una película. Aunque reconoce que en este inusual tiempo aprendió que “es bueno tener metas, pero no planes”. Mientras tanto, prepara nuevos temas para su próxima producción musical. Además, “un gran proyecto que viene” en su vida es convertirse en madre al lado de su esposo.

