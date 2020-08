“Deberíamos condenar a esas personas que están llevando un mensaje equivocado” sobre el coronavirus, advierte Julián Gil Para Julián Gil resulta irresponsable que figuras públicas como él desinformen a la gente respecto a la pandemia ocasionada por COVID-19. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Muchos famosos se han pronunciado en contra de la pandemia mundial ocasionada por COVID-19; hay incluso, quienes promueven no utilizar cubrebocas o señalan que todo se trata de una conspiración mundial. Ante ello, Julián Gil, quien asegura que “no hay que bajar la guardia” ante este virus, pide que haya cordura en aquellas celebridades que ocasionado desinformación. “Me parece totalmente absurdo que siendo personas que también son líderes de opinión pudieran entender que esto es algo totalmente falso”, advirtió Gil a People en Español. “Absurdo es el pensar así, sabiendo que hay mucha gente que ha muerto a raíz de la pandemia. Es algo mundial y deberíamos condenar a esas personas que están llevando un mensaje equivocado”. Image zoom (Alexander Tamargo/Getty Images) RELACIONADO: Julián Gil debuta como reguetonero con un tema alusivo al coronavirus Por otro lado, el actor deja atrás los conflictos personales por lo que ha atravesado y disfruta del buen momento que vive actualmente. Además, se anota un nuevo éxito poco convencional al sumar a su lista de logros su propio juego de apuestas al estilo Las Vegas. “Soy primer latino que tiene un juego virtual”, explicó. “Es como un sueño hecho realidad; a mí me gustan mucho lo que son los juegos. Me gusta el póker, me gusta jugar cartas; me gusta ir a los casinos. A veces me gustaba sentarme en las maquinitas en Las Vegas y decía ‘qué interesante sería tener mi propio juego’ y la vida se encargó de dármelo”. Image zoom Celebrity Slots SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La propuesta por parte de Celebrity Slots llegó a Julián Gil hace un año y se tardaron ocho meses para crear el diseño de una máquina tragamonedas con la imagen y preferencias personalizadas del también conductor. Esta aplicación titulada Juega conmigo, ofrece la posibilidad de que el público pueda obtener diversas recompensas, incluido el premio mayor que es un viaje para dos personas que podrán visitar Miami, Florida, para reunirse con Gil. “Me atrajo que la gente, totalmente gratis, pudiera ganar un montón de premios”, explicó. “En esa oportunidad que va a tener la gente de viajar a Miami, va a poder visitar La Placita [el restaurante de Julián Gil] y conocerme. Es un como un ‘estar juntos’ con la gente”. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

