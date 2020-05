Los conflictos entre Marjorie de Sousa y Julián Gil parecen no tener fin. Luego del zafarrancho ocasionado durante la última visita del actor a la casa de convivencia para estar con su hijo Matías, la protagonista de la telenovela “Al otro lado del muro” decidió llevar al niño personalmente a la nueva reunión con su padre. Ahí aprovechó para cuestionar las actitudes de Gil en torno a esta situación.

“Es como si yo vengo ahorita y hago un show con ustedes acá. Eso no está bonito, sobre todo con un bebé en brazos”, mencionó De Sousa a los medios de comunicación. “El tema es que ninguno de los dos podemos publicar nada del bebé”.

De acuerdo con la actriz, el intérprete de Carlos Ibarra en la telenovela “Por amar sin ley” es quien no quiere conciliar. Asegura que ha tenido que sacar adelante a su hijo sola, ante la poca disposición del padre.

“Tú no puedes llegar a un acuerdo con una persona que te dice que quiere ver al niño una vez al mes”, advirtió. “Tengo pruebas de que yo lo he buscado, lo he llamado, he tratado de hablar con él. No se puede llegar a un acuerdo con una persona que expone tu vida de la forma que lo hace, como le conviene, para tratar de tapar todos sus errores. Tú no puedes tapar todas tus faltas, tú te fuiste y no me importa. No es que está herida, está dolida. No, señores”.

Para Marjorie de Sousa todas las afirmaciones de Julián Gil son mentiras que solo sirven para exponerla públicamente.

“Mañana va a salir llorando otra vez y va a decir que soy la bruja del cuento”, concluyó. “Lo que me duele de todo esto es mi bebé en esta situación”.