Salma Hayek habla de su llamada secreta con Meghan Markle. ¡No le pudo contar ni a su esposo! ¿De qué hablaron?

Salma Hayek habló de su ‘llamada secreta’ con Meghan Markle. La actriz mexicana no le pudo contar ni a su esposo, el empresario francés Francois Henri Pinault, sobre su misteriosa llamada con la Duquesa de Sussex. ¿De qué hablaron? Según la protagonista de Frida y Desperado, Meghan Markle la invitó a formar parte de la portada de Vogue Inglaterra (junto a otro selecto grupo de mujeres), pero no le pudo decir ni a su esposo ni a su hija Valentina. “No podía hablar de eso y no lo hice”, dijo Hayek a CNN. “Me sentí muy honrada cuando hicimos esta sesión de fotos. Nadie más sabía de qué se trataba. Solo yo y el fotógrafo Peter Lindbergh, lo sabíamos”.

Tras guardar su secreto, la actriz recibió una llamada del editor de la revista, Edward Enninful, y de la propia Meghan Markle felicitándola tras la publicación de la impactante portada. Todo comenzó cuando Hayek recibió una llamada inesperada del editor. “Yo estaba en el carro y él me dijo: ‘Escucha, voy a poner a alguien en el teléfono. ¿Estás en el carro con otra gente?’ Y dije: ‘sí’ Me dijo: ‘No puedes decir el nombre de la persona a la que voy a llamar’. Francamente pensé que era una broma”, confesó Hayek. “Somos ambos muy amigos de Naomi Campbell y pensé que me estaban haciendo una broma. Pensé: ‘Oh, ella está en Londres y me la va a pasar al teléfono’. Luego se demoró un rato a que me pasara a la otra persona al teléfono. Entonces comenzó a hablar y se presentó,” recuerda sobre la esposa del Príncipe Harry.

Si bien Hayek y Markle nunca habían coincidido, la Duquesa de Sussex invitó a la actriz y activista mexicana a participar en este “proyecto de apoyo a las mujeres”.

“Me emocioné. Estuve pensando y tratando de encontrarle la lógica a este día tan raro”, Hayek añadió sobre su llamada con Markle, quien actuó como editora invitada de la revista en esta edición especial. “Ella me explicó su pasión por [las labores filantrópicas] por las mujeres y todo lo que estaba pasando actualmente.” Hayek confiesa que se sintió honrada al escuchar a Markle decir: “Estoy poniendo a mis mujeres favoritas en la portada y tú definitivamente eres una de ellas. Eres una de las primeras”. “Estaba completamente en shock. No lo veía venir. Me empezó a contar que ella me había estado observando y me explicó porqué a mí”.