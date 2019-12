¡Qué cambio! Mira cómo la hija de Myrka se transformó de una niña a una exuberante amazona By Redacción People en Español ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Image zoom Alberto Tamargo/Getty Images Miren qué lindura. Aquí Alexa Dellanos con su mamá Myrka Dellanos en un evento en el año 2005. 1 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Image zoom Gustavo Caballero/Getty Images Aquí podemos ver a Alexita muy coqueta y sonriente. 2 de 13 Applications Ver Todo Image zoom Rodrigo Varela/WireImage for Selecciones Readers' Digest Durante la adolescnecia, Alexa ya mostraba sus atributos físico. Aquí la vemos en un evento con su mamá Myrka. 3 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Image zoom Alexa Dellanos/Instagram De repente todo cambió. Y Alexa sufrió una metamorfosis. 4 de 13 Applications Ver Todo Image zoom Mezcalent.com; Gilbert Carrasquillo/Getty Images Con el paso del tiempo, la gente empezó a compararla con Kylie Jenner. Y es que Alexa siempre posó en sus redes tan sensual como la hermana de Kim Kardashian. 5 de 13 Applications Ver Todo Image zoom Alexa Dellanos/Instagram Así, la nena de mamá se convirtió en parte del clan Kardashian. Claro, tan solo en redes. 6 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Image zoom Alexa Dellanos/Instagram En cada ocasión que puede, Alexa siempre muestra su figura en sensuales atuendos como este. 7 de 13 Applications Ver Todo Image zoom Alexa Dellanos/Instagram Alexa siempre muestra su cuerpo en las redes sociales, pero hasta el momento, no sabemos si hay un príncipe azul que haya conquistado su corazón. 8 de 13 Applications Ver Todo Image zoom Alexa Dellanos/Instagram Su mamá siempre la apoya y se enorgullece de ella en todo momento. 9 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Instagram/Alexa Dellanos Sus amigas son igual de sexy que ella. 10 de 13 Applications Ver Todo Instagram/ Alexa Dellanos Con mucha o poca ropa, Alexa siempre causa sensación por su cuerpo curvilíneo. 11 de 13 Applications Ver Todo Image zoom Alexa Dellanos/Instagram Aquí la vemos como toda una Lolita. 12 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Image zoom Alexa Dellanos/Instagram Todas sus fotografías en las redes son sugerentes. 13 de 13 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

