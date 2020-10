De fachas a glamour, Geraldine Bazán muestra estas dos facetas y causa furor Geraldine Bazán da a conocer un lado desconocido de su personalidad, que había mantenido oculto hasta ahora ¿cómo luce la actriz? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las diversas facetas de Geraldine Bazán parecen causar revuelo público. Pero no es solamente como mujer, madre dedicada, modelo y actriz; también ocurre cuando presenta su lado sensual o tierno o inocente. Ahora, la actriz volvió a enloquecer a sus seguidores tras mostrar dos estilos distintos de vestir. La intérprete de Aurora Guardia en la teleserie El último dragón, presentó una imagen con ropa sencilla para estar de descanso y luego se transformó con atuendo más elegante en negro con ornamentos dorados. “De la calma al glamour”, escribió Bazán para acompañar el video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. RELACIONADO: ¿Cómo sería Geraldine Bazán si fuera hombre? ¡Todo un galán de telenovela! Image zoom Geraldine Bazán Mezcalent A solo unas horas de haber posteado el mencionado audiovisual, los usuarios reaccionaron con mensajes para halagar la belleza y personalidad de la actriz. “Hermosa, pero sobre todo tu corazón. Tienes lo más valioso contigo: tus princesas; ellas son tu fuerza. Hombres van y vienen y uno llora lágrimas por un hombre sin entender que Dios tiene otros planes ¡¡para uno!! ¡Bendita tú eres entre todas las mujeres!”, comentó una cibernauta. Image zoom Cortesía Prensa Danna “Así... mucho muy guapa señora. La verdad, se ve muy bien, con todo respeto. Besos y cuídese mucho”, mencionó un fanático. “Me encantan todas las facetas que comparte”, expresó otra internauta. “Geraldine Bazán, tú hasta con pijamas te ves muy linda”, dijo alguien más. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN “Es que cuando eres bella todo te cae solito [te queda bien] en ese cuerpazo que tienes. La pámpara [maldad seductora] de muchas muñeca”, agregó otra persona. Los comentarios positivos continuaron; mientras Geraldine Bazán ha retomado sus compromisos laborales que combina con el cuidado de sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda.

