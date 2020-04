Ante la falta de trabajo una actriz, Alejandra Procuna, se convierte en conductora de Uber Alejandra Procuna tiene una larga experiencia como actriz; sin embargo, ante la falta de oportunidades en su profesión, decidió buscar nuevas opciones laborales. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Conocida por su trabajo en más de 25 telenovelas, tales como Una familia con suerte, Hasta el fin del mundo y Duelo de Pasiones, entre otras, Alejandra Procuna, como otros actores, también padeció por la pérdida de trabajo. Tras gozar por muchos años de un contrato de exclusividad con Televisa, en 2017, se quedó sin ese privilegio y además fue vetada por la empresa, tal como dio a conocer tiempo atrás. RELACIONADO: Brandon Lee Figueroa, el boxeador mexicano que quiere hacerle competencia a Brad Pitt en Hollywood Image zoom “Si la oportunidad no llama, construye una puerta”, escribió Procuna en su Instagram hace un tiempo. “Es una realidad que tenemos los actores. Es lo único difícil de esta carrera, esa incertidumbre de ¿cuándo va a venir otro proyecto?”. Ante la falta de oportunidades, buscó opciones para seguir generando ingresos y decidió comprar dos autos para ponerlos a trabajar en Uber. Como tuvo algunos conflictos con los conductores, decidió ser ella quien manejara su vehículo y así comenzó una nueva actividad que realiza hasta la fecha. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Me salí un día y logré mi primer viaje, no sabía ni cómo picarle ni dónde”, explicó en una entrevista que ofreció a Javier Poza en 2017. “Hacer algo que rompa tu zona de confort, que rompa tus limitaciones mentales, como el ego, como el qué dirán, de todos modos hablan mal de uno, hay quienes bien y quienes mal, pero dije ‘lo voy a experimentar’ y ha sido un viaje interno muy propio, muy mío de ser humano, de mujer, con mis emociones, con la gente que he transportado, con las historias que me han tocado, he vivido una serie de experiencias enriquecedoras que jamás pensé”. Si bien, tiene algunas pequeñas participaciones en melodramas, como Tenías que ser tú en 2018, ya no es tan constante y la está obligada a continuar con este nueva actividad para mantener su estabilidad económica. Advertisement

