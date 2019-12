Los mejores #TBTs de famosos de esta semana By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Dayanara Torres Estrellas como Julián Gil, Don Omar, Lourdes Stephens y Ernesto Laguardia compartieron sus mejores TBTs en las redes sociales esta semana. Empezar galería Dayanara Torres Image zoom IG/Dayanara Torres "Feliz Navidad 🎄 ... De #1980 self. #tbt#MerryChristmas#MaligayangPasko#FelizNavidad y #ProsperoAñoNuevo#2020 #itsAnewDay", dijo la puertorriqueña. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Ernesto Laguardia Image zoom IG/Ernesto Laguardia "#tbt ¿Quién sabe de que novela fue? 😉", preguntó el mexicano. 2 de 9 Applications Ver Todo Carolina Gaitán Image zoom IG/Carolina Gaitán La actriz compartió una foto de recuerdo cuando estaba de vacaciones en París. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Don Omar Image zoom IG/Don Omar "#TBT Filmando #FastAndFurious con #MiFamilia ¿Recuerdan en qué película usamos este vestuario?", compartió el puertorriqueño. 4 de 9 Applications Ver Todo Gregorio Pernía Image zoom IG/Gregorio Pernia "Los años pasan... pero la sonrisa jamas se pierde", expresó el actor. 5 de 9 Applications Ver Todo Lourdes Stephens Image zoom IG/Lourdes Stephens La periodista compartió una foto suya de cuando era niña. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Julián Gil Image zoom IG/Julián Gil "Cuando te digan que no se puede .....Dales mi teléfono y me encargo 💪🏼 Disciplina y ganas 🙏🏼", dijo el actor. 7 de 9 Applications Ver Todo Juan Pablo Llano Image zoom IG/Juan Pablo Llano "#TBT Los hermanitos #Llano @carlosllano04", compartió el actor 8 de 9 Applications Ver Todo Rodner Figueroa Image zoom IG/Rodner Figueroa El venezolano compartió una foto del recuerdo de unas vacaciones en Aspen, CO. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

