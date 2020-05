Dayanara Torres y la novia de su hijo nos regalan su momento más cómplice La exMiss Universo y Kylie Jane prepararon una riquísima receta para endulzar a sus seguidores durante esta cuarentena. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace poco conocíamos la magnífica noticia de que Cristian, el hijo mayor de Dayanara Torres, tenía novia. La afortunada es Kylie Jane, una jovencita muy dulce y de lo más responsable que se lleva de maravilla con su suegra. Nada difícil tratándose de la exMiss Universo. Ambas mujeres nos regalaron un momento digno de compartir en las redes sociales de la puertorriqueña. Con motivo de esta cuarentena interminable decidieron brindarnos una riquísima y dulce propuesta en la cocina. Nos prepararon un riquísimo Banana bread que nos aguó la boca. El cariño, el respeto y la bonita relación entre ambas salta a la vista. A las dos les encanta lo de preparar cosas ricas, ricas como este postre, así que verlas juntas es una auténtica delicia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La niña más dulce y linda que conozco. Ni me dijo que lo estaba llamando mal. Yo que: "Banana Cakes". ¡I just LOVE HER! ¡Qué niña tan bella por dentro y por fuera!", escribió Dayanara. La joven se encuentra en casa de la jueza de ¡Mira Quién Baila! a quien ayuda en las tareas diarias con la voluntad y la alegría que podemos ver en estas imágenes. ¡Queremos más recetas!

