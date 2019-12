¿Qué dijo Dayanara Torres de la final de Miss Universo 2019? ¡Entérate! La ex reina de belleza valoró en exclusiva para People en Español el desempeño de la representante de Puerto Rico en la gala del domingo. By leonelataveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La ex Miss Universo Dayana Torres manifestó su satisfacción y orgullo por la representante de Puerto Rico en el certamen de este año, Madison Anderson Berríos, que quedó segunda en la gala celebrada el domingo por detrás de la sudafricana Zozibini Tunzi. “Estoy muy orgullosa de ella, ha dejado muy en alto a nuestro Puerto Rico. Al ser primera finalista para nosotros es igualmente un gran orgullo”, expresó la ex reina de belleza puertorriqueña en declaraciones exclusivas a People en Español acerca de Anderson, quien en su momento fue criticada por supuestamente no ser suficientemente puertorriqueña por haber nacido en Florida y no hablar el español con fluidez. Image zoom Dayanara Torres (izq.) y Miss Puerto Rico, Madison Anderson. La modelo y actriz había enviado un mensaje de apoyo a su compatriota en las redes sociales un día antes de que se llevara a cabo el certamen de belleza en Atlanta, GA. “Con el corazón lleno de orgullo por nuestra representante @madisonandersonberrios #PuertoRico. Estamos contigo Madison! Gracias por representarnos tan dignamente”, escribió en Instagram. El director de imagen de Miss Universo Puerto Rico, Clark Ivor, destacó que para llegar a ganar se requiere un intenso entrenamiento, constancia y, sobretodo, la actitud de un estudiante dispuesto a aprender de sus maestros. “Tienes que amar y ser perseverante en todo tu entrenamiento. Dejarte guiar de todos los expertos talleristas en las diferentes ramas que hay que pulir y gozarte cada momento de entrenamiento y de la competencia”, observó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Miss México Sofía Aragón, Miss Puerto Rico Madison Anderson y Miss Universo 2019 Zozibini Tunzi (de izq. a der.) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Junto a la sudafricana Tunzi que se coronó Miss Universo 2019 y la boricua Anderson Berríos que quedó segunda, la mexicana Sofía Aragón completó el trío finalista del certamen, que como en otras ocasiones no se salvó de drama y críticas. Advertisement

