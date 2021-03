Close

Dayanara Torres hace urgente petición a sus seguidores por el bien de su salud Debido a su estatus como persona de riesgo frente al coronavirus, la bella jurado de Mira Quién Baila All Stars pidió ayuda a través de sus redes. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace días, Dayanara Torres se encuentra en Miami para dar comienzo este próximo domingo, 14 de marzo, el estreno de uno de los programas más aplaudidos y seguidos en la televisión: Mira Quién Baila All Stars. A días de ejercer como jurado del show de Unvision, la también actriz y modelo hizo una petición pública a través de sus redes que concierne a su salud. La artista hizo esta solicitud debido a su estatus como paciente de alto riesgo al coronavirus. "Si alguien sabe cómo recibir la vacuna esta semana en Florida, ¡por favor, díganme!", escribió en sus historias de Instagram. Image zoom Dayanara Torres | Credit: IG/Dayanara Torres Su historial como paciente de cáncer elevan la necesidad de una vacunación más urgente, sobre todo tras la exposición a la que estará sometida por trabajo en los próximos días. "Tengo la papeleta de salud de Florida 'Determinación de COVID-19 de extrema vulnerabilidad' firmada por mis oncólogos", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de varios intentos en distintos centros, en ninguno pudo obtener su vacuna. Aún así, Dayanara no perdió la sonrisa ni la esperanza de conseguirlo, de ahí esta petición pública con el fin de encontrar ayuda lo antes posible. Image zoom Credit: Instagram/ Dayanara Torres "Es necesario, lo necesito hoy", explicó. Las personas con información al respecto pueden contactarla a través de su perfil en IG: @dayanarapr.

