SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

El 2020 será un año decisivo para Dayanara Torres, además de regresar por la puerta grande como juez de Mira quien baila All Stars, la puertorriqueña terminará en marzo su tratamiento contra el cáncer de piel. En una íntima plática con People en Español, la ex Miss Universo habló sobre su dolorosa batalla contra el melanoma y confesó cómo está su corazón.

¿Cómo está su salud?

Esto ha sido un proceso largo, yo no termino tratamiento hasta marzo del 2020. Te puedo decir que los tratamientos son fuertes y que sí me tumban tres o cuatro días.

Image zoom Beligoy Productions

¿Qué es lo más difícil después de cada tratamiento?

Después del tratamiento lo que quiero es dormir y me la paso acostada, pero es normal. Pero de ahí en adelante me tengo que levantar. Yo no tengo otra opción que no sea levantarme en la mañana. Aunque mi nene grande [Cristian] está viviendo en Nueva York por la universidad, aún me queda mi nene chiquito [Ryan].

Image zoom Lester Cohen/Getty Images for LARAS

Siempre lo has dicho, tu familia es tu gran apoyo…

Mi familia me apoya muchísimo, tengo amigos que me empujan. Me toca el tratamiento cada tres semanas y siempre hay días que son más dolorosos que otros. Me duele la espalda, pero me he acostumbrado y estoy deseosa de que termine este tratamiento para empezar de nuevo.

Image zoom IG/Dayanara Torres

¿Cómo está tu corazón?

Mi corazón está bien. Me he enfocado en mi salud y en este proceso. De aquí en adelante es lo que Dios quiera. Pero por ahora [mi atención la tienen] mis hijos, mi familia y estoy enfocada en mí.